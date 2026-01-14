Rossijeva ekipa v novo sezono z novimi barvami

Ob slavnostnem dogodku sta na oder stopila dirkača Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli, navijači pa so lahko prisluhnili tudi lastniku moštva, legendi motoGP Valentinu Rossiju, pa tudi direktorju ekipe Alessiu Salucciju in vodji ekipe Pablu Nietu.

Di Giannantonio navdušen nad motociklom

"To je moje tretje leto pri ekipi VR46 Racing Team. Neverjetno je, da skupaj začenjamo že tretjo sezono in to s temi novimi barvami – svetlejši motocikel, rumena barva je letos v kombinaciji s črno res izjemna. Pričakujem dobre dirke, podobno kot smo končali sezono 2025. Upam, da bom skozi leto zelo napredoval in se boril v ospredju. Počutim se odlično in komaj čakam, da zapeljem na stezo," je dejal Di Giannantonio.

Fabio Di Giannantonio FOTO: X

Za 27-letnega Rimljana bo to drugo leto, ko bo nastopil kot tovarniški dirkač Ducatija. "Imam več izkušenj, tudi ekipa jih ima več v tej vlogi. Mislim, da sem bolj zrel in bolje razumem, kaj mi na motociklu ustreza in kaj ne. Komaj čakam, da začnemo in da vidimo, ali lahko motocikel še izboljšamo ter se borimo za sam vrh."

Di Giannantonio je izrazil navdušenje nad novo poslikavo. "Zelo v slogu VR – črna in rumena me močno spominjata na Valejevo (op. p. Valentino Rossi) čelado. Deluje bolj agresivno, bolj dirkaško, kar mi zelo ustreza. Zame je to izjemno posebno – Rim je moje mesto in imeti tukaj svojo ekipo ter motocikel je nekaj fantastičnega. To bo zagotovo spomin za vse življenje. Prav tako je čudovito za ekipo, italijansko ekipo, da novo sezono predstavi v prestolnici Italije, v tako zgodovinskem mestu. Res nekaj izjemnega."

Morbidelli prepričan, da bo ekipa dobro delovala

Začetka nove sezone se veseli tudi Morbidelli: "Imamo še eno leto skupnih izkušenj in prepričan sem, da bo to dobro delovalo. Pospešili bomo nekatere procese, ki se dogajajo med dirkaškim vikendom, zelo zaupam ekipi. Seveda so stvari, ki jih moramo izboljšati glede na lani – leto je bilo pozitivno, še posebej prvi del. Bilo je nekaj dobrih rezultatov, nekaj odličnih in tudi nekaj slabih. Na tem delamo skupaj in se veselimo začetka."

Franco Morbidelli FOTO: X

Tudi 31-letni dirkač je povedal, da se mu motocikel zdi čudovit. "Zelo mi je všeč rumena barva, ki mi je blizu in me spremlja že dolgo. Res jo obožujem in to je duša motocikla. Karakter pa daje črna barva na rezervoarju in okoli motocikla – gre za res dirkaško kombinacijo. Upam, da bo zaradi tega motocikel tudi hitrejši na stezi."

Podobno kot Di Giannantonio tudi Morbidelli prihaja iz večnega mesta, zato je bila predstavitev v njegovem domačem kraju prav tako nekaj posebnega. "Rim je mesto, ki ga imam zelo rad – tam sem se rodil in tam živel 10 let. Imam veliko prijateljev in vezi s tem mestom. Zame je to najlepše mesto na svetu in imeti predstavitev ekipe na tako posebnem kraju je nekaj edinstvenega. Upam, da bo to celotni ekipi dalo dodatno energijo za sezono 2026."

Cilj? Biti boljši kot lani

Rossi je optimistično poudaril, da je cilj ekipe biti boljši kot lani. "Lanska sezona je imela vzpone in padce. V MotoGP je danes za vse ekipe zelo težko ostajati v vrhu vsak konec tedna, zato je to naš glavni cilj, napredovati in biti konkurenčni povsod." "Pred tremi leti smo imeli rumeno-belo kombinacijo in smo jo obdržali tudi lani, letos pa smo želeli spremembo: rumeno, ki je naša barva, smo ohranili, dodali pa črno, ki je bolj dirkaška, in se nekoliko vrnili h klasičnim barvam. Motocikli so čudoviti – zdaj moramo biti samo še hitri," je razloge za vizualno spremembo pojasnil devetkratni svetovni prvak.

Vodja ekipe Pablo Nieto priznava, da je pritisk pred sezono MotoGP 2026 velik. Di Giannantonio in Morbidelli sta bila lani edina Ducatijeva dirkača brez zmage, na koncu sta osvojila šesto in sedmo mesto v skupnem seštevku. Pritisk po boljših rezultatih je po Nietovih besedah odraz potenciala ekipe.