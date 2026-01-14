Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
MotoGP

Rossijeva ekipa v novo sezono z novimi barvami

Rim, 14. 01. 2026 17.55 pred 37 minutami 4 min branja 1

Avtor:
S.V.
VR46

Moštvo VR46 Racing Team je razkrilo svoje barve za sezono 2026. V Rimu je bila pred rekordno sezono motoGP z 22 dirkami prvič predstavljena nova podoba z imenom Blackandlight.

Ob slavnostnem dogodku sta na oder stopila dirkača Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli, navijači pa so lahko prisluhnili tudi lastniku moštva, legendi motoGP Valentinu Rossiju, pa tudi direktorju ekipe Alessiu Salucciju in vodji ekipe Pablu Nietu.

Di Giannantonio navdušen nad motociklom

"To je moje tretje leto pri ekipi VR46 Racing Team. Neverjetno je, da skupaj začenjamo že tretjo sezono in to s temi novimi barvami – svetlejši motocikel, rumena barva je letos v kombinaciji s črno res izjemna. Pričakujem dobre dirke, podobno kot smo končali sezono 2025. Upam, da bom skozi leto zelo napredoval in se boril v ospredju. Počutim se odlično in komaj čakam, da zapeljem na stezo," je dejal Di Giannantonio.

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
FOTO: X

Za 27-letnega Rimljana bo to drugo leto, ko bo nastopil kot tovarniški dirkač Ducatija. "Imam več izkušenj, tudi ekipa jih ima več v tej vlogi. Mislim, da sem bolj zrel in bolje razumem, kaj mi na motociklu ustreza in kaj ne. Komaj čakam, da začnemo in da vidimo, ali lahko motocikel še izboljšamo ter se borimo za sam vrh."

Preberi še 'Počutim se kot najstnik in novinec, vse bom vpijal kot spužva'

Di Giannantonio je izrazil navdušenje nad novo poslikavo. "Zelo v slogu VR – črna in rumena me močno spominjata na Valejevo (op. p. Valentino Rossi) čelado. Deluje bolj agresivno, bolj dirkaško, kar mi zelo ustreza. Zame je to izjemno posebno – Rim je moje mesto in imeti tukaj svojo ekipo ter motocikel je nekaj fantastičnega. To bo zagotovo spomin za vse življenje. Prav tako je čudovito za ekipo, italijansko ekipo, da novo sezono predstavi v prestolnici Italije, v tako zgodovinskem mestu. Res nekaj izjemnega."

Morbidelli prepričan, da bo ekipa dobro delovala

Začetka nove sezone se veseli tudi Morbidelli: "Imamo še eno leto skupnih izkušenj in prepričan sem, da bo to dobro delovalo. Pospešili bomo nekatere procese, ki se dogajajo med dirkaškim vikendom, zelo zaupam ekipi. Seveda so stvari, ki jih moramo izboljšati glede na lani – leto je bilo pozitivno, še posebej prvi del. Bilo je nekaj dobrih rezultatov, nekaj odličnih in tudi nekaj slabih. Na tem delamo skupaj in se veselimo začetka."

Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
FOTO: X

Tudi 31-letni dirkač je povedal, da se mu motocikel zdi čudovit. "Zelo mi je všeč rumena barva, ki mi je blizu in me spremlja že dolgo. Res jo obožujem in to je duša motocikla. Karakter pa daje črna barva na rezervoarju in okoli motocikla – gre za res dirkaško kombinacijo. Upam, da bo zaradi tega motocikel tudi hitrejši na stezi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobno kot Di Giannantonio tudi Morbidelli prihaja iz večnega mesta, zato je bila predstavitev v njegovem domačem kraju prav tako nekaj posebnega. "Rim je mesto, ki ga imam zelo rad – tam sem se rodil in tam živel 10 let. Imam veliko prijateljev in vezi s tem mestom. Zame je to najlepše mesto na svetu in imeti predstavitev ekipe na tako posebnem kraju je nekaj edinstvenega. Upam, da bo to celotni ekipi dalo dodatno energijo za sezono 2026."

Cilj? Biti boljši kot lani

Rossi je optimistično poudaril, da je cilj ekipe biti boljši kot lani. "Lanska sezona je imela vzpone in padce. V MotoGP je danes za vse ekipe zelo težko ostajati v vrhu vsak konec tedna, zato je to naš glavni cilj, napredovati in biti konkurenčni povsod."

"Pred tremi leti smo imeli rumeno-belo kombinacijo in smo jo obdržali tudi lani, letos pa smo želeli spremembo: rumeno, ki je naša barva, smo ohranili, dodali pa črno, ki je bolj dirkaška, in se nekoliko vrnili h klasičnim barvam. Motocikli so čudoviti – zdaj moramo biti samo še hitri," je razloge za vizualno spremembo pojasnil devetkratni svetovni prvak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodja ekipe Pablo Nieto priznava, da je pritisk pred sezono MotoGP 2026 velik. Di Giannantonio in Morbidelli sta bila lani edina Ducatijeva dirkača brez zmage, na koncu sta osvojila šesto in sedmo mesto v skupnem seštevku. Pritisk po boljših rezultatih je po Nietovih besedah odraz potenciala ekipe.

Preberi še Četrt stoletja v motoGP: sezona 2026 je ogrevanje za velike stvari v letu 2027

Na predstavitvi v Rimu je Nieto opozoril tudi, da so Ducatijevi tekmeci prišli na vrh in da bo sezona izjemno zahtevna. "Vsi dirkači so zelo, zelo hitri, vsi proizvajalci so prav tako prišli na vrh. Biti tovarniško podprta ekipa Ducatija je zelo pomembno. Pritisk bo velik, a brez pritiska ne moreš doseči ničesar. To bo za nas zelo pomembno leto."

Di Giannantonio in Morbidelli bosta nove barve predstavila na uradnih testiranjih v Sepangu, ki bodo na sporedu med 3. in 5. februarjem.

motogp vr46 rossi

Četrt stoletja v motoGP: sezona 2026 je ogrevanje za velike stvari v letu 2027

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
14. 01. 2026 18.38
In katera barva je nova?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
zadovoljna
Portal
V bazenu se nista mogla upreti strastem
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Uganete, kdo je na fotografiji?
Uganete, kdo je na fotografiji?
vizita
Portal
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Koga ljubi novi trener Real Madrida?
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče
Ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče
Ali mraz povzroča prehlad?
Ali mraz povzroča prehlad?
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitro kosilo iz ene ponve
Hitro kosilo iz ene ponve
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450