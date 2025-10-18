Svetli način
Vremenska napoved spremenila spored, motoGP dirka zgodaj zjutraj

Phillip Island, 18. 10. 2025 21.45 | Posodobljeno pred 9 minutami

Dirkaška karavana svetovnega motociklističnega prvenstva na 19. prizorišču sezone tekmuje na avstralskem Phillip Islandu, kjer jim (ponovno) nagaja vreme. Dirkači so imeli že na petkovih treningih obilo težav z vetrom, ki naj bi se do nedelje le še okrepil. Posledično se je vodstvo tekmovanja odločilo, da vse zamakne za eno uro. Dogajanje boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in VOYO.

MotoGP: VN Avstralije
MotoGP: VN Avstralije FOTO: 24ur.com

Phillip Island je znan po neugodnih vetrovih, ki dirkačem na avstralski stezi pogosto grenijo življenje. Tako je tudi letos, dirkači pa so se nad močnimi sunki vetra pritoževali že po petkovih treningih. Situacija naj bi bila najhujša v nedeljo, ko je na sporedu glavna dirka motoGP. Organizatorji upajo, da bo nov urnik vsaj delno izboljšal situacijo.

Dirkači najelitnejšega razreda bodo z ogrevanjem začeli ob 1.40, ob 3. uri pa je na sporedu moto3 dirka. Omejneno dogajanje boste lahko spremljali na VOYO, nato pa se priključi še Kanal A, kjer bomo ob 4.10 začeli s prenosom moto2 dirke, vrhunec dogajanja - motoGP dirka - pa začne ob 5.55.

Sobotno sprint dirko je dobil Marco Bezzecchi, drugi je bil Raul Fernandez, tretji pa Pedro Acosta. Prvič letos se je zgodilo, da na zmagovalnem odru ni bilo nobenega dirkača Ducatija.

