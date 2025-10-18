Vremenska napoved spremenila spored, motoGP dirka zgodaj zjutraj

Phillip Island je znan po neugodnih vetrovih, ki dirkačem na avstralski stezi pogosto grenijo življenje. Tako je tudi letos, dirkači pa so se nad močnimi sunki vetra pritoževali že po petkovih treningih. Situacija naj bi bila najhujša v nedeljo, ko je na sporedu glavna dirka motoGP. Organizatorji upajo, da bo nov urnik vsaj delno izboljšal situacijo.

Dirkači najelitnejšega razreda bodo z ogrevanjem začeli ob 1.40, ob 3. uri pa je na sporedu moto3 dirka. Omejneno dogajanje boste lahko spremljali na VOYO, nato pa se priključi še Kanal A, kjer bomo ob 4.10 začeli s prenosom moto2 dirke, vrhunec dogajanja - motoGP dirka - pa začne ob 5.55.