Martin je pod pritiskom: Veliko hrupa, veliko misli, veliko glavobolov

OGLAS

Na VN Japonske Jorge Martin ni pustil najboljšega vtisa, Bagnaia pa se mu je v skupnem seštevku približal na zgolj deset točk zaostanka. Motociklizem je izjemno nevaren šport v normalnih pogojih, ko se boriš za mesto najboljšega na svetu, pa še toliko bolj. Martin je na drugem prostem treningu na Japonskem padel in sobotno ter nedeljsko dirko začel z enajstega mesta. Na koncu je s četrtim mestom na sprint dirki in drugim na nedeljski dirki omejil škodo. Martin se zaveda, da je v minulih sezonah velikokrat popustil pod pritiskom, a letos je odločen, da ne bo ponavljal napak. Za to bo moral bolje nadzirati svoja čustva. "Na koncu koncev mi teorija nič ne pomaga. Vikendi so zelo zahtevni, veliko je pritiska. Opazil sem, da včasih naredim napake samo zato, ker čutim ta pritisk. Zato moram veliko vizualizirati, biti pripravljen pred kvalifikacijami, ker so na koncu ključne za soboto. Zdaj že vem, da sem ob nedeljah močen. Vem, da sem lahko tudi enajsti na kvalifikacijah, ampak veliko lažje je, če se boriš iz prve vrste," je v pogovoru s španskim časnikom Marca dejal Martin.

Francesco Bagnaia in Jorge Martin FOTO: MotoGP icon-expand

Kljub samozavestnem pristopu priznava, da se včasih težko izogiba občutku tesnobe. "Zapleteno je, jaz se poskušam osredotočati na svoje občutke na motociklu. Ko nisem na motociklu, je veliko hrupa, veliko misli, veliko glavobolov, ampak tisti trenutek, ko se zapelješ na stezo, ta pritisk izgine. To je pomembno. Če te ta pritisk ali te misli prevzamejo, bi zmrznil in ne bi vedel kako voziti motocikel. To je pomembno," je svoje občutke povzel trenutno vodilni v skupnem seštevku.