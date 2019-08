Vrnitev Lorenza: Vem, da bo preteklo kar nekaj časa, da spet pridobim na hitrosti

Po štirih dirkah odsotnosti se v karavano motoGP vrača trikratni svetovni prvak razreda motoGP Jorge Lorenzo . Španec se je poškodoval na dirki za VN Nizozemske, ko si je po hudem padcu zlomil prsno vretence, a poškodba v Assnu so bila le še ena v nizu poškodb, ki se vleče že let dni.

Dolgo časa se je ugibalo, kdaj bo spet nared za povratek na stezo. V njegovi sedemnajstletni karieri je to najdaljša odsotnost od dirkanja, kar bi se utegnilo poznati na stezi: "Ob odsotnosti od steze sem se na vso moč trudil, da bi bil nared za VN Velike Britanije, a vem, da bo preteklo kar nekaj časa, da spet pridobim na hitrosti. Zadovoljen sem in pripravljen na vrnitev v ekipo, tako lahko še naprej skupaj rastemo in dosežemo rezultate, ki smo jih sposobni."

Kljub odsotnosti od dirkaških stez pa je bil Lorenzo zadnje tedne pogosto v središču pozornoszti. Pojavile so se namreč špekulacije o njegovi upokojitvi, vse glasnejša pa so namigovanja o vrnitvi k Ducatiju ali selitvi k Petronas Yamahi. Pri Hondi so govorice pred časom že zanikali in zatrdili, da verjamejo v svojega drugega dirkača, tako obstaja veliko verjetnosti, da bo tudi v prihodnji sezoni Lorenzo sedel v sedlu Honde.

Za svojim moštvenim kolegom, aktualnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom, sicer zaostaja že 58 točk, v Silverstonu pa bi Lorenzo utegnil zaostanek nekoliko zmanjšati. Leta 2013 je namreč prav na VN Velike Britanije v zadnjem krogu prehitel svojega rojaka ter si zagotovil zmago. Skupaj je v Silverstoneu zbral tri.