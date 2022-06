'Vrnitev Marqueza v letošnji sezoni je zelo pomembna za razvoj motocikla'

Šef ekipe Honda Alberto Puig je mnenja, da je "zelo pomembno" , da se Marc Marquez vrne v motociklistično karavano do konca leta 2022, da bi tako lahko pomagal pri razvoju motocikla za prihodnjo sezono. Kdaj naj bi se osemkratni svetovni prvak vrnil na dirkališče, še ni znano, vse bo seveda odvisno, kako hitro bo okreval. Kot je moštvo sporočilo, je Španec že "začel premikati roko in začel biti lažje fizično aktiven", potem ko je bila operacija, ki je potekala na kliniki Mayo v Ameriki, ocenjena za uspešno.

Puig pravi, da se o morebitnem točnem datumu vrnitve še ne govori. Dirkač je sicer že opravil svoj prvi pooperativni pregled pri zdravnikih, ki je obetaven. Poleg tega je priznal, da bi bila njegova vrnitev do konca sezone ključna za priprave in razvoj motocikla v letu 2023. "Pomembno je, da ni nikakršnih zapletov, za zdaj vse poteka zelo dobro. Ne vem še točno, kdaj se bo lahko vrnil, vendar je zdravnik že rekel, da se lahko vrne, ko se kost utrdi in ko ne bo več nikakršnih nevšečnosti." Hitrega povratka si seveda najverjetneje želi tudi dirkač sam. "Zanj bo zelo pomembno, da se bo lahko vrnil in preizkusil motocikel še v tej sezoni. Imamo treninge in teste, ki so zelo pomembni."