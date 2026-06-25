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MotoGP

Bagnaia bo Apriliin od sezone 2027

Modena, 25. 06. 2026 10.19 pred 15 urami 2 min branja 9

Avtor:
M.J.
Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia bo od sezone 2027 nastopal za Aprilia Racing. Italijanski motociklistični as, nekdanji prvak kraljevega razreda motoGP, je podpisal štiriletno pogodbo in bo na dirkalniku RS-GP združil moči z rojakom Marcom Bezzecchijem, s čimer bo Aprilia dobila povsem italijansko zasedbo v razredu motoGP. Naslednja preizkušnja motociklističnega SP bo sicer že ta konec tedna v nizozemskem Assnu. S prenosi začenjamo v petek dopoldan.

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Prihod Francesca Pecca Bagnaie pomeni izjemno okrepitev za tovarniško ekipo iz Noaleja. Trikratni svetovni prvak bo dodatno utrdil položaj Aprilie v samem vrhu MotoGP, obenem pa pogodba potrjuje stabilnost in ambicioznost projekta pred tehničnimi spremembami, ki prihajajo leta 2027, ko bodo uvedeni novi 850-kubični motorji.

Impresivna kariera italijanskega asa

Bagnaia je že od debija v razredu Moto3 leta 2013 kazal izjemen talent in odločnost. Do danes je 29-letni Italijan osvojil tri naslove svetovnega prvaka – enega v razredu Moto2 (2018) ter dva zaporedna v kraljevem razredu MotoGP (2022 in 2023).

Njegova statistika je zgovorna:
- 41 zmag
- 86 uvrstitev na zmagovalni oder
- 35 najboljših startnih položajev

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S tem se uvršča med najuspešnejše italijanske dirkače v zgodovini kraljevega razreda, pred njim sta le legendarna Giacomo Agostini in Valentino Rossi.

Rivola: Italijanski šport znova v ospredju

Direktor Aprilie Racing Massimo Rivola ni skrival navdušenja. "Z Michelom Colanninijem deliva enako vizijo podpore Italiji, zato sva oba videla prihodnost Aprilie z Marcom in Peccojem skupaj. Bagnaiev prihod potrjuje vrednost italijanskega športa, ki se je v zadnjih mesecih izkazal na svetovnem prizorišču z uspehi Kimija Antonellija v Formuli 1, Jannika Sinnerja v tenisu in Federice Brignone na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026. Njegov prihod nas navdaja s ponosom in italijanskemu športu daje dodaten mednarodni zagon. Z njim in njegovo družino bomo gradili toplo okolje – a najprej ga bomo skušali premagati! Imeti večkratnega svetovnega prvaka v ekipi je odgovornost, ki se je zelo veselimo," je bil izčrpen v uradni izjavi za javnost prvi mož Aprilie. 

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

Namesto Francesca Bagnaie bo prihodnje leto k Ducatiji prišel mladi španski talent Pedro Acosta, ki se bo tako pridružil aktualnemu prvaku motoGP Marcu Marquezu.

Razlagalnik

Giacomo Agostini je legendarni italijanski motociklistični dirkač, ki velja za najuspešnejšega tekmovalca v zgodovini svetovnega prvenstva v motociklizmu. V svoji izjemni karieri, ki je trajala od šestdesetih do sedemdesetih let 20. stoletja, je osvojil kar 15 naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih (350cc in 500cc). Znan je bil po svoji prevladi na dirkalnikih znamke MV Agusta in je s svojimi dosežki postavil standarde, ki jih v svetu motošporta še danes težko kdo preseže.

Aprilia je znani italijanski proizvajalec motociklov s sedežem v mestu Noale. Podjetje je del skupine Piaggio in ima bogato zgodovino v dirkaškem svetu, kjer je skozi desetletja osvojilo številne naslove v različnih kategorijah, vključno z razredom 125cc, 250cc in kasneje v MotoGP. Aprilia simbolizira italijansko inženirsko odličnost, inovativnost pri razvoju športnih motociklov in strast do hitrosti, ki je globoko zakoreninjena v italijanski kulturi.

Valentino Rossi, znan tudi pod vzdevkom 'Il Dottore', je eden najbolj prepoznavnih in vplivnih motociklističnih dirkačev vseh časov. V svoji dolgi karieri je osvojil devet naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih. Rossi ni pomemben le zaradi svojih dirkaških uspehov, temveč tudi zaradi svoje karizmatične osebnosti, ki je popularizirala MotoGP po vsem svetu. Njegov prispevek k italijanskemu športu je neizmeren, saj je navdihnil celo generacijo mladih dirkačev, med katerimi sta tudi Francesco Bagnaia in Marco Bezzecchi.

Sprememba tehničnih pravil, ki vključuje prehod na 850-kubične motorje, je strateška odločitev organizatorjev prvenstva MotoGP, namenjena povečanju varnosti in nadzoru nad hitrostmi dirkalnikov. Z zmanjšanjem prostornine motorja z obstoječih 1000 kubičnih centimetrov želijo inženirji in vodstvo tekmovanja omejiti ekstremne zmogljivosti, ki so jih dosegli sodobni motocikli, ter spodbuditi proizvajalce k iskanju novih rešitev na področju aerodinamike in učinkovitosti, kar bo od ekip zahtevalo popolno prilagoditev tehnologije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI9

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prost1
25. 06. 2026 17.26
Čestitke za pogodbo. Veliko je iztržil iz svojega talenta.
Odgovori
+1
1 0
Callux
25. 06. 2026 16.19
Edina stvar, ki tu malo preseneča, je sama dolžina pogodbe.. 4 leta so zelo dolga doba in sicer dajejo Bagnaii to zelo željeno stabilnost, a hkrati vse skupaj predstavlja še večje tveganje kot je to običajno, tako za dirkača kot za proizvajalca..
Odgovori
+5
5 0
FIRBCA
25. 06. 2026 13.40
Francka zelimo ti vse najboljse v novi ekipi. Drugo leto bo zelo zelo drugace po novih normativih se bo zelo premesalo na vrhu.
Odgovori
-1
1 2
BrkoBrki?
25. 06. 2026 13.17
Perila zakaj. Zakaj počnete to, saj imate vrhunske dirkače, ki na vaših motorjih zmagujejo redno, zdej boste pa pod svoje okrilje vzeli to jokico, ki si ne zna niti najboljšega motorja v karavani nastavit tako, da bi bil lahko konkurenčen z njim
Odgovori
-4
2 6
.AchiIIeus
25. 06. 2026 16.59
Martin ne deluje ravno pripaden Apriliji, je zelo nepredvidljiv in kot tak lahko škodljiv za moštvo.
Odgovori
+4
5 1
Tenma
25. 06. 2026 11.41
Mi je še pa Peco še edini kolikor toliko ok Italjan. Edini, ki je javno rekel ne brcačiju in da se bo lotu po svoje. Je pa žal tipično Italjansko zjamran in joče. Upam da se je veliko naučil od Markeca. Pomoje zna Peco čist ok vozit, ampak nima teprave mentalitete da bi bil šampijon. Ima pa svoje trenutke, srečno Peco!
Odgovori
-4
3 7
Tenma
25. 06. 2026 11.39
Peco pazi, moštveni kolega bo klofutači.
Odgovori
-5
2 7
.AchiIIeus
25. 06. 2026 17.01
Imaš vročino al te samo žlehtnoba daje?
Odgovori
+0
1 1
Tenma
25. 06. 2026 20.37
Resnico povem, a ni focalcal človeka ob progi?
Odgovori
0 0
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