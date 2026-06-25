Bagnaia bo Apriliin od sezone 2027

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Prihod Francesca Pecca Bagnaie pomeni izjemno okrepitev za tovarniško ekipo iz Noaleja. Trikratni svetovni prvak bo dodatno utrdil položaj Aprilie v samem vrhu MotoGP, obenem pa pogodba potrjuje stabilnost in ambicioznost projekta pred tehničnimi spremembami, ki prihajajo leta 2027, ko bodo uvedeni novi 850-kubični motorji.

Impresivna kariera italijanskega asa

Bagnaia je že od debija v razredu Moto3 leta 2013 kazal izjemen talent in odločnost. Do danes je 29-letni Italijan osvojil tri naslove svetovnega prvaka – enega v razredu Moto2 (2018) ter dva zaporedna v kraljevem razredu MotoGP (2022 in 2023). Njegova statistika je zgovorna:

- 41 zmag

- 86 uvrstitev na zmagovalni oder

- 35 najboljših startnih položajev

S tem se uvršča med najuspešnejše italijanske dirkače v zgodovini kraljevega razreda, pred njim sta le legendarna Giacomo Agostini in Valentino Rossi.

Rivola: Italijanski šport znova v ospredju

Direktor Aprilie Racing Massimo Rivola ni skrival navdušenja. "Z Michelom Colanninijem deliva enako vizijo podpore Italiji, zato sva oba videla prihodnost Aprilie z Marcom in Peccojem skupaj. Bagnaiev prihod potrjuje vrednost italijanskega športa, ki se je v zadnjih mesecih izkazal na svetovnem prizorišču z uspehi Kimija Antonellija v Formuli 1, Jannika Sinnerja v tenisu in Federice Brignone na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026. Njegov prihod nas navdaja s ponosom in italijanskemu športu daje dodaten mednarodni zagon. Z njim in njegovo družino bomo gradili toplo okolje – a najprej ga bomo skušali premagati! Imeti večkratnega svetovnega prvaka v ekipi je odgovornost, ki se je zelo veselimo," je bil izčrpen v uradni izjavi za javnost prvi mož Aprilie.

Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

Namesto Francesca Bagnaie bo prihodnje leto k Ducatiji prišel mladi španski talent Pedro Acosta, ki se bo tako pridružil aktualnemu prvaku motoGP Marcu Marquezu.