Bagnaia bo Apriliin od sezone 2027

Prihod Francesca Pecca Bagnaie pomeni izjemno okrepitev za tovarniško ekipo iz Noaleja. Trikratni svetovni prvak bo dodatno utrdil položaj Aprilie v samem vrhu MotoGP, obenem pa pogodba potrjuje stabilnost in ambicioznost projekta pred tehničnimi spremembami, ki prihajajo leta 2027, ko bodo uvedeni novi 850-kubični motorji.
Impresivna kariera italijanskega asa
Bagnaia je že od debija v razredu Moto3 leta 2013 kazal izjemen talent in odločnost. Do danes je 29-letni Italijan osvojil tri naslove svetovnega prvaka – enega v razredu Moto2 (2018) ter dva zaporedna v kraljevem razredu MotoGP (2022 in 2023).
Njegova statistika je zgovorna:
- 41 zmag
- 86 uvrstitev na zmagovalni oder
- 35 najboljših startnih položajev
S tem se uvršča med najuspešnejše italijanske dirkače v zgodovini kraljevega razreda, pred njim sta le legendarna Giacomo Agostini in Valentino Rossi.
Rivola: Italijanski šport znova v ospredju
Direktor Aprilie Racing Massimo Rivola ni skrival navdušenja. "Z Michelom Colanninijem deliva enako vizijo podpore Italiji, zato sva oba videla prihodnost Aprilie z Marcom in Peccojem skupaj. Bagnaiev prihod potrjuje vrednost italijanskega športa, ki se je v zadnjih mesecih izkazal na svetovnem prizorišču z uspehi Kimija Antonellija v Formuli 1, Jannika Sinnerja v tenisu in Federice Brignone na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026. Njegov prihod nas navdaja s ponosom in italijanskemu športu daje dodaten mednarodni zagon. Z njim in njegovo družino bomo gradili toplo okolje – a najprej ga bomo skušali premagati! Imeti večkratnega svetovnega prvaka v ekipi je odgovornost, ki se je zelo veselimo," je bil izčrpen v uradni izjavi za javnost prvi mož Aprilie.
Namesto Francesca Bagnaie bo prihodnje leto k Ducatiji prišel mladi španski talent Pedro Acosta, ki se bo tako pridružil aktualnemu prvaku motoGP Marcu Marquezu.
Giacomo Agostini je legendarni italijanski motociklistični dirkač, ki velja za najuspešnejšega tekmovalca v zgodovini svetovnega prvenstva v motociklizmu. V svoji izjemni karieri, ki je trajala od šestdesetih do sedemdesetih let 20. stoletja, je osvojil kar 15 naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih (350cc in 500cc). Znan je bil po svoji prevladi na dirkalnikih znamke MV Agusta in je s svojimi dosežki postavil standarde, ki jih v svetu motošporta še danes težko kdo preseže.
Aprilia je znani italijanski proizvajalec motociklov s sedežem v mestu Noale. Podjetje je del skupine Piaggio in ima bogato zgodovino v dirkaškem svetu, kjer je skozi desetletja osvojilo številne naslove v različnih kategorijah, vključno z razredom 125cc, 250cc in kasneje v MotoGP. Aprilia simbolizira italijansko inženirsko odličnost, inovativnost pri razvoju športnih motociklov in strast do hitrosti, ki je globoko zakoreninjena v italijanski kulturi.
Valentino Rossi, znan tudi pod vzdevkom 'Il Dottore', je eden najbolj prepoznavnih in vplivnih motociklističnih dirkačev vseh časov. V svoji dolgi karieri je osvojil devet naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih. Rossi ni pomemben le zaradi svojih dirkaških uspehov, temveč tudi zaradi svoje karizmatične osebnosti, ki je popularizirala MotoGP po vsem svetu. Njegov prispevek k italijanskemu športu je neizmeren, saj je navdihnil celo generacijo mladih dirkačev, med katerimi sta tudi Francesco Bagnaia in Marco Bezzecchi.
Sprememba tehničnih pravil, ki vključuje prehod na 850-kubične motorje, je strateška odločitev organizatorjev prvenstva MotoGP, namenjena povečanju varnosti in nadzoru nad hitrostmi dirkalnikov. Z zmanjšanjem prostornine motorja z obstoječih 1000 kubičnih centimetrov želijo inženirji in vodstvo tekmovanja omejiti ekstremne zmogljivosti, ki so jih dosegli sodobni motocikli, ter spodbuditi proizvajalce k iskanju novih rešitev na področju aerodinamike in učinkovitosti, kar bo od ekip zahtevalo popolno prilagoditev tehnologije.
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