Letošnje prvenstvo razreda motoGP se nezadržno bliža koncu. Do konca sezone so ostale le še tri dirke, ki bodo seveda prinesle tudi letošnji naslov svetovnega prvaka.

Prednost Fabia Quartarara, ki si jo je nabral v prvi polovici letošnje sezone, je sedaj dokončno skopnela in aktualni svetovni prvak v letošnjem točkovanju vodi za le še dve točki pred Francescom Bagnaio, ki je v drugi polovici sezone pokazal več odločnosti in hitrosti. A tudi on ni brez napak in z nekaj odstopi je ob številnih zmagah vseeno poskrbel, da so v točkovanju še vedno blizu tudi Aleix Espargaro z Aprilio ter še dva Ducatijeva dirkača, Italijan Enea Bastianini in Avstralec Jack Miller. Le-ta v prvenstvu zaostaja za 40 točk in ima ob preostalih 75 točkah, ki so na razpolago še v letošnjem prvenstvu, prav vse možnosti, da se tudi on na zadnji dirki sezone lahko še poteguje za naslov. Zaključek prvenstva bo zanimiv kot že dolgo ne.

icon-expand Snemanje spletne dirkaške oddaje Balanca FOTO: 24ur.com

Po zadnjih dveh dirkah letošnje sezone smo tokrat ponovno posneli našo spletno pogovorno oddajo in analizirali dogajanje na dirkah v Motegiju in Buriramu ter izpostavili tiste, ki so navdušili, in tiste, ki so nas s svojimi nastopi razočarali. Pa ne samo to. Ukvarjali smo se tudi s prihajajočimi tremi dirkami in skušali predvideti, kdo bo močan in kdo podrejen v Avstraliji, kdo v Maleziji in kdo na zadnji dirki sezone v Valencii. Seveda smo se analize lotili tudi s tehničnega in jasno z moštvenega vidika.

icon-expand Francesco Bagnaia, v ozadju Fabio Quartararo FOTO: AP