V garaži Aprilie zavrelo: Martin besno odrinil svojega šefa

Nedelja se je za Jorgeja Martina začela dobro. Z devetega startnega položaja se je odlično pognal in se že v prvem ovinku prebil med prvih pet in nakazal, da bi se lahko boril za mesta na zmagovalnem odru. Po srhljivi nesreči Alexa Marqueza v 12. krogu ter trku med Johannom Zarcojem, Luco Marinijem in Francescom Bagnaio je bila dirka dvakrat zaustavljena z rdečo zastavo, Martina pa prekinitvi nista zmedli.

"Z vsakim startom mi je šlo bolje, z vsakim sem bil hitrejši in bolje pripravljen na dirko, kar je bilo dobro. Ta konec tedna sem imel na motociklu dober občutek, to pa želim prenesti tudi na naslednja prizorišča," je po dirki pripovedoval Španec. Prepričan je, da je bil dober rezultat v Kataloniji na dosegu roke."Počutil sem se konkurenčnega, napredoval sem, kljub zahtevnim razmeram, ko nismo imeli oprijema in je bilo težko dirkati, sem lahko dirkal na vso moč in bi po mojem mnenju lahko končal na stopničkah."

A to se ni zgodilo. Po tretjem startu se je resda znašel celo na drugem mestu, tik za takrat vodilnim Pedrom Acosto, toda že v prvem krogu ga je z motocikla po neuspešnem poskusu prehitevanja sklatil dirkač poltovarniške Aprilie Raul Fernandez. "Incidenta ne želim komentirati, vse ste lahko videli po televiziji. To je pač dirkanje. Raul z mano ni govoril, a tudi sam ne želim o tem govoriti z nikomer," je bil po ničli s potezo rojaka nezadovoljen Martin. Svojo jezo in frustracijo je znesel tudi nad svojim moštvom. Kamere so namreč ujele prizor, ko je Španec ob prihodu v garažo Aprilie besno odrinil vodjo svoje ekipe Paola Bonoro.

Svoje dejanje je takoj obžaloval, Italijanu pa se je opravičil tudi pred predstavniki sedme sile. "Zares sem razočaran nad svojim obnašanjem ob vstopu v garažo. Med dirko sem se skušal sprostiti, ko pa sem prišel v garažo, je napetost v meni znova narasla. Želim se opravičiti Paolu Bonori, ker sem ga odrinil, bilo je povsem nepotrebno. On ni storil nič narobe, jaz pa sem bil jezen nad celotno situacijo. V prihodnje bom skušal ravnati bolj zrelo," se je s pepelom posul Martin.