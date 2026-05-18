Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

V garaži Aprilie zavrelo: Martin besno odrinil svojega šefa

Barcelona, 18. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Jorge Martin v garaži Aprilie

Kaotična dirkaška preizkušnja za veliko nagrado Katalonije se ni končala po željah Jorgeja Martina. Španec je imel od domače nedeljske dirke visoka pričakovanja, ki pa so se razblinila v trenutku, ko ga je s steze v pesek izrinil Raul Fernandez. Drugi v svetovnem prvenstvu je bil ob prihodu v garažo besen, njegovi jezi pa se niso izognili niti člani njegove ekipe. Za svoj izbruh se je Martin po dirki opravičil tudi pred mikrofoni.

Nedelja se je za Jorgeja Martina začela dobro. Z devetega startnega položaja se je odlično pognal in se že v prvem ovinku prebil med prvih pet in nakazal, da bi se lahko boril za mesta na zmagovalnem odru.

Po srhljivi nesreči Alexa Marqueza v 12. krogu ter trku med Johannom Zarcojem, Luco Marinijem in Francescom Bagnaio je bila dirka dvakrat zaustavljena z rdečo zastavo, Martina pa prekinitvi nista zmedli.

"Z vsakim startom mi je šlo bolje, z vsakim sem bil hitrejši in bolje pripravljen na dirko, kar je bilo dobro. Ta konec tedna sem imel na motociklu dober občutek, to pa želim prenesti tudi na naslednja prizorišča," je po dirki pripovedoval Španec.

Prepričan je, da je bil dober rezultat v Kataloniji na dosegu roke."Počutil sem se konkurenčnega, napredoval sem, kljub zahtevnim razmeram, ko nismo imeli oprijema in je bilo težko dirkati, sem lahko dirkal na vso moč in bi po mojem mnenju lahko končal na stopničkah."

A to se ni zgodilo. Po tretjem startu se je resda znašel celo na drugem mestu, tik za takrat vodilnim Pedrom Acosto, toda že v prvem krogu ga je z motocikla po neuspešnem poskusu prehitevanja sklatil dirkač poltovarniške Aprilie Raul Fernandez.

"Incidenta ne želim komentirati, vse ste lahko videli po televiziji. To je pač dirkanje. Raul z mano ni govoril, a tudi sam ne želim o tem govoriti z nikomer," je bil po ničli s potezo rojaka nezadovoljen Martin.

Svojo jezo in frustracijo je znesel tudi nad svojim moštvom. Kamere so namreč ujele prizor, ko je Španec ob prihodu v garažo Aprilie besno odrinil vodjo svoje ekipe Paola Bonoro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svoje dejanje je takoj obžaloval, Italijanu pa se je opravičil tudi pred predstavniki sedme sile. "Zares sem razočaran nad svojim obnašanjem ob vstopu v garažo. Med dirko sem se skušal sprostiti, ko pa sem prišel v garažo, je napetost v meni znova narasla. Želim se opravičiti Paolu Bonori, ker sem ga odrinil, bilo je povsem nepotrebno. On ni storil nič narobe, jaz pa sem bil jezen nad celotno situacijo. V prihodnje bom skušal ravnati bolj zrelo," se je s pepelom posul Martin.

Preberi še 'Po dveh prekinitvah je bilo povsem nepotrebno startati še v tretje'

Apriliinemu dirkaču pa gre v bran dejstvo, da je bil nedeljski popoldan zaradi dveh grdih nesreč in rdečih zastav za čisto vse dirkače nabit s čustvi. Čeprav je Martin na stezi deloval suveren, je po dirki priznaval, da so strašljivi prizori terjali svoj davek, dirkanje pa se mu je zdelo nepotrebno.

"Resda je to dirkanje, toda mislim, da bi vseeno morali na dogodke gledati z bolj človeške perspektive. V enem trenutku se mi je zdelo povsem nepotrebno, da bi nadaljevali z dirkanjem. Šov pa gre dalje in nismo mi tisti, ki lahko odločamo o takih stvareh. Ko vidiš reševalna vozila na stezi in veš, da se dirkači borijo za svoje življenje, se zdi nadaljnje dirkanje povsem odveč," je sklenil predlanski prvak.

motogp vn katalonije jorge martin aprilia

Ducati Marquezu ne odreka podpore: Znova je dokazal, da je superjunak

Alex Marquez in Zarco sta se nasmejana oglasila iz bolnišnice

24ur.com Jorge Martin se je znašel v težavah zaradi homofobne izjave
24ur.com Martin: Nekateri bi bili besni, razočarani, jaz pa sem srečen!
24ur.com Martin: Bastianini? Jaz si takšnega manevra ne bi privoščil
24ur.com Martin po koncu tedna v Spielbergu: Morali bomo spremeniti mentaliteto
24ur.com Ronaldo se je zaradi držanja za moškost opravičil: Pardon, toda to je v Evropi normalno
24ur.com Szczesny zaradi strahu in anksioznosti v solzah zapustil tekmo Juventusa
24ur.com Bagnaia: Alexu se opravičujem za grde besede
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Do katere starosti je normalno, da otrok vidi starše gole?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka
vizita
Portal
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Priljubljeno sladilo, ki lahko ogrozi vaše ožilje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?
Skrivnost dolgega življenja: skodelica kave in pest borovnic?
cekin
Portal
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je premagal človeški rekord na polmaratonu
Humanoidni robot je premagal človeški rekord na polmaratonu
Pevec presenetil: "Ne vem, ali bom čez 20 let ljubil moške"
Pevec presenetil: "Ne vem, ali bom čez 20 let ljubil moške"
dominvrt
Portal
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713