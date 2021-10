Dan za dirko: bo Bagnaia dodatno zmanjšal razliko do vodilnega Quartararoja?

Marc Marquez je sicer že na uvodnih treningih pred dirko za Veliko nagrado Amerik dokazal, da se kljub težavam v tej sezoni, na dirkališču v Austinu še zmeraj počuti kot doma. Osemkratni svetovni prvak je bil najhitrejši na obeh petkovih merjenih moči, kljub temu pa z občutki na motociklu ni najbolj zadovoljen. Špancu se je prvi dan najbolj približal Jack Miller, v soboto pa je bil prav Avstralec tisti, ki so mu drugi gledali v hrbet. Sicer pa dirkači v en glas opozarjajo na izjemno zahtevne razmere na stezi. Dirkališče, ki je že tako ali tako eno najzahtevnejših v celotni sezoni, je z novo preplastitvijo, po besedah dirkačev postalo še bistveno bolj zahtevno. "Vožnja je zelo stresna. Ne moreš se sprostiti, saj če se sprostiš, padeš," pravi v zadnjem obdobju vroči Francesco Bagnaia. "Meni se to zdi smešno. Steza ni primerna za dirkanje. To je steza za motokros prekrita z asfaltom. Seveda je za vse dirkače enako, a mislim, da za varnost je to zelo slabo," pa pred nedeljsko petnajsto preizkušnjo sezone sporoča vodilni v razredu motoGP Fabio Quartararo.



Bagnaia je potrdil, da je zadržal dobro formo zadnjih tednov. Dirkač Ducatija je namreč še tretjič v nizu slavil v kvalifikacijah, potem ko je bil prvi že v Alcanizu in Misanu. Na obeh prizoriščih pa je nato tudi zmagal na dirki. V prvi vrsti bosta na nedeljski dirki ob njem še Quartararo, ki še vedno prepričljivo vodi v seštevku sezone, ter Marquez, ki velja za kralja dirkališča v Austinu, saj je na tem prizorišču zmagal že šestkrat. Iz druge vrste pa bodo začeli Španec Jorge Martin, Japonec Takaaki Nakagami in Francoz Johann Zarco.

Pred 15. dirko sezone ima na prvem mestu Quartararo 234 točk, drugi je Bagnaia s 186, tretji pa branilec naslova Španec Joan Mir (Suzuki), osmi v kvalifikacijah, s 167 točkami.