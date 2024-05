Martin slavil na sprint dirki, Marquez in Vinales tudi na zmagovalnem odru

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Po pogrebni maši pogrebniki dvignejo krsto, da bi jo odnesli na pokopališče. Na izhodu s krsto zadenejo v cerkvena vrata. Iz krste se zasliši komaj slišev vzdih. Zgroženo odprejo krsto in ugotovijo, da je ženska v njej pravzaprav še vedno živa. Ženska nato živi še 10 let, potem pa umre. Sorodniki ji pripravijo še en pogreb. Ko je maše konec in pogrebci dvignejo krsto, mož obupano zavpije: "Za božjo voljo, pazite, da ne zadenete česa!"