Če sta se na začetku sezone najbolj nevarna zdela Yamahina dirkača Fabio Quartararo in Maverick Vinales, pa se zdi, da vse bolj nevaren postaja Andrea Dovizioso. Če bo šlo vse po načrtih, bo Marc Marquezizpustil le še VN Štajerske. To pomeni, da bo aktualnemu svetovnemu prvaku do konca sezone ostalo devet dirk oz. 225 možnih točk. Če bo vodilni Quartararo do konca sezone na dirko osvajal enako število točk kot do sedaj, bo osvojil 234 točk, kar pomeni, da so sanje Marqueza o naslovu še realne. Sploh, ker je forma Quartararoja po uvodnih dveh dirkah močno padla, začeli pa so se prebujati drugi dirkači.

"Vse, kar se je dogajalo na zadnjih dirkah, gre na roko Marcu Marquezu v boju za naslov svetovnega prvaka," je še pristavil novinar karavane motoGP Dennis Noyes v podcastu z Judit Florensa pred VN Štajerske. "Tega ne govorim kot norost, govorim podkrepljeno s številkami. Vodilni dirkači na dirko do zdaj osvajajo približno 16 točk. Če bo Marc prišel nazaj kot Marc, če si bo popolnoma opomogel, mu ostane devet dirk oz. 225 možnih točk,"je poudaril Noyes.