Vse o tlaku v pnevmatikah: Zakaj je Vinales ostal brez stopničk?

V Špančevem moštvu niso pričakovali, da bo njihov dirkač vodil na dirki, in so mu tako pred dirko pripravili nekoliko nižji tlak v pnevmatikah, da ta zaradi vožnje v zavetrju drugih dirkačev ne bi pretirano narasel. Toda ker je vozil v ospredju in več krogov celo vodil, tlak ni narasel toliko, kot bi sicer, in padel je pod mejo, ki jo predpisujejo pravila.