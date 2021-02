Miller bo šel odkrito v boj za prvaka

Lani so rdeči iz Bologne sicer končali s konstruktorsko zmago, a Andrea Divizioso inDanilo Petruccista bila med vozniki na 4. oziroma 12. mestu. Razočaral je predvsem Dovi, ki je bil pred tem tri leta v tesnem boju za naslov prvaka. "To je že moja šesta sezona v motoGP, tako da mislim, da moram letos napasti naslov svetovnega prvaka," pogumno pravi Avstralec Miller.