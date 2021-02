Quartararo: Rad bi bil čim dlje v igri za naslov

Yamaha je pred nekaj dnevi podaljšala sodelovanje z Dorno vse do leta 2025. Yamaha je v svetovnem prvenstvu v motociklizmu začela sodelovati leta 1961, kar pomeni, da bodo Japonci v tej sezoni praznovali 60 let dirkanja v SP. Do zdaj so zbrali skupno kar 511 zmag na dirkah, 38 naslovov prvaka med posamezniki in 37 med konstruktorji.

Mladi dirkač je stopil v velike čevlje legendarnega Italijana Valentina Rossija , ki se je moral preseliti k poltovarniškemu moštvu Petronas. Francoz ima sicer z Yamaho pogodbo do leta 2022. " Pred mano je nov velik izziv v karieri. Če je bilo doslej še vse skupaj nekakšno ogrevanje, bo šlo odslej veliko bolj zares ," se je slikovito za Corrierre Dello Sport izrazil 21-letni dirkač, ki se zaveda tako ugodnosti in prednosti prihoda k Yamahi kot tudi pritiska in rezultatskega bremena. " Motiv je na najvišji ravni. Kako tudi ne, saj prihajam v šampionsko garažo. Zavedam se velike odgovornosti, ki jo prinaša selitev k tovarniški ekipi, a hkrati mi je jasno, da bom imel boljše izhodišče za vrhunski rezultat na vsaki tekmi ," trezno razmišlja Quartararo, ki ima v karieri najvišje cilje. Vezane, seveda, za osvojitev naslova svetovnega prvaka v kraljevem razredu.

"Ja, to je moj naslednji cilj. Zmagal sem že nekaj posameznih dirk, preselil sem se v močno ekipo in naslednji povsem razumljivi cilj je naslov svetovnega prvaka. Sedaj imam vse možnosti za to," je dodal Francoz, ki je zadnji dve sezoni preživel pri Petronasu, sedaj pa je prestopil v garažo tovarniške Yamahine ekipe. "Seveda nismo edini, ki imamo veliki cilj s prestola izriniti Suzuki oziroma ogrožati Hondo, ki bo v prihajajoči sezoni gotovo še bolj motivirana, ker je v lanski ostala brez laskave lovorike. Tu je še zelo prodorni KTM, ki se je močno izkazal v letu 2020, nanizal nekaj zmag in dokazal, da misli resno tudi v boju za svetovni naslov. Nanj je tudi treba še kako računati," za konec pogovora z Corrierre Dello Sportopozarja Quartararo.

Yamaha vsaj še pet let v razredu motoGP

Japonsko moštvo je pred dnevi sklenilo dogovor z vodstvom tekmovanja v svetovnem prvenstvu v motociklizmu, da bo v elitnem razredu motoGP nastopalo vsaj še pet let, do 2026. Novico je sporočil direktor ekipe Lin Jarvis po predstavitvi ekipe za prihajajočo sezono. Yamaha je v svetovnem prvenstvu v motociklizmu začela sodelovati leta 1961, kar pomeni, da bodo Japonci v tej sezoni praznovali 60 let dirkanja v SP. Do zdaj so zbrali skupno kar 511 zmag na dirkah, 38 naslovov prvaka med posamezniki in 37 med konstruktorji.