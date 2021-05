Bagnaia: Vodilni v SP? Nikakor breme, kvečjemu motiv več

Četrta letošnja motociklistična preizkušnja je bila v kraljevem razredu motoGP povsem rdeče obarvana. Ducati je v elitnem razredu slavil dvojno zmago. Jack Miller in Franceso Bagnaia sta pometla s konkurenco. Miller je prišel do svoje druge zmage v karieri. Z vrhunskim rezultatom je bil več kot zadovoljen še drugi junak rdečih, Italijan Bagnaia, ki obljublja, da bo Ducati v tej sezoni na vsaki dirki mešal štrene najboljšim. Italijanska ekipa je sicer v Jerezu slavila prvič po letu 2006.

icon-expand Jack Miller in Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP

Dirka v Jerezu je imela dva dela, po prvi polovici se je zdelo, da bo Francoz Fabio Quartararo neulovljiv in da bo po Dohi in Katarju slavil tretjič v nizu. Do 11. kroga je bilo za Yamaho in Quartararoja vse v redu, potem pa so se začele težave.

Spet je bil razočaran veteran Valentino Rossi, nekdanji prvi dirkač Yamahe in zdaj član podružničnega moštva SRT je s 17. mestom še tretjič v sezoni ostal brez točk.

Francoz je začel vidno popuščati, izgubil je ritem in tekmeci so bili v le nekaj krogih tik za njim. Prvi je krizo vodilnega v seštevku izkoristil pravJack Miller, ki se je tako vrnil na prvi položaj, kmalu zatem pa še Francesco Bagnaia in Ducati je imel osem krogov pred koncem trdno dvojno vodstvo. V ekipi rdečih do konca niso več delali napak, tako da je Miller varno pripeljal do cilja na prvem mestu in slavil drugič v karieri, Bagnaia pa je v cilj prišel tik za njim."Presrečen sem. Dobro taktiko smo imeli, vedel sem, da bom imel verjetno nekaj težav z gumami, kar se je tudi zgodilo. A na koncu se je super končalo, dosegli smo dvojno zmago, jaz pa sem na tem zahtevnem dirkališču za Ducati prišel do prvega mesta skupno," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sportzadovoljen tudi drugi Ducatijev dirkač Pecco Bagnaia, ki je v skupnem seštevku skočil prav na vrh. Italijan ima 66 točk, dve več kot Quartararo, tretji pa je Maverick Vinales s 50. Italijanska ekipa je sicer v Jerezu slavila prvič po letu 2006. Bagnaia je italijanskim novinarjem hvalil strategijo na dirki, ki je prinesla vrhunski rezultat. "Začel sem počasneje, takšen je bil načrt. Nisem želel prehitro obrabiti pnevmatik, predvsem zaradi zadnjih gum, ki se običajno hitreje trošijo. Kasneje, ko sem uspel zmanjševati razliko do vodilnih in tudi do Jacka, se je hitro obrabila tudi sprednja, tako da sem imel določene težave, ki pa niso bile usodne."

icon-expand Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP

Vodilni v SP? Fantastičen občutek!

Bagnaia je bil naravnost vzhičen zaradi dvojne zmage rdečih v Jerezu. Še posebej ga je ganil vodilni položaj v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. "Odličen start v sezono. Veseli me predvsem kontinuiteta vrhunskih rezultatov. V mojih predstavah manjka le še zmaga. Glede na to, kako se peljem na stezi, tudi ta podvig nidaleč," je prišel na okus vodilni v SP. "Vodilni položaj v prvenstvu me ne obremenjuje, zaradi tega nisem nič bolj nervozen. Prav nasprotno, dodatno me stimulira in mi daje novih moči. Samozavest je ob tem na vrhuncu."Pecco Bagnaia je še posebej vesel, ker Ducati v Jerezu ni zmagal že zadnjih petnajst let. "Ne samo zmaga. Dvojna zmaga je za nami in to je odličen pokazatelj pripravljenosti Ducatija. Mislim, da smo vsi mi v garaži opravili odlično delo v pripravljalnem obdobju in sedaj že žanjemo rezultate. A pozor, še ničesar nismo osvojili, pred nami je trnova pot. Je pa precej lažje gledati v prihodnost, ko veš, da si na pravi poti." Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Francije v Le Mansu čez slaba dva tedna.