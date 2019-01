Vzhičeni Lorenzo: Z Marquezom bova odličen tandem

Nekdanji član Ducatija se je dotaknil številnih zanimivih tem, med drugim poudarja, da bosta s šest let mlajšim Kataloncem strah in trepet ostalih konkurentov v novi sezoni. "Ni boljšega občutka kot to, da veš, da imaš v moštvu še enega vrhunskega sotekmovalca. O Marcu (Marquezu, op. a.) ni potrebno izgubljati besed, vemo, kaj vse je storil v zadnjih letih, njegov življenjepis govori sam zase. Prepričan sem, da bova odlično sodelovala in drug drugega spodbujala do še boljših dosežkov. Oba imava svoje močnejše in šibkejše strani, le od naju pa bo odvisno, v kolikšni meri bova potegnila tiste najboljše segmente v pripravah na novo sezono," je o zglednem sodelovanju s serijskim šampionom kraljevega razreda Marcom Marquezom prepričan Lorenzo, za katerim je precej spremenljiva sezona pri Ducatiju.



Klicu Honde se ni mogel upreti

"Ne oziram se v preteklost. Pri Ducatiju sem se odlično počutil, a klicu Honde se preprosto nisem mogel upreti. Postati član tako uglednega moštva so sanje vsakega dirkača. To je moštvo z največjim številom osvojenih lovorik. Tako posamičnih kot ekipnih. Spomnim se, da sem še kot deček z navdušenjem spremljal Hondine dirkače, to so bila največja imena tega športa, edinstveni zmagovalci s posebnim značajem. Uvodni občutki ob pridružitvi so izjemni, komaj čakam na začetek sezone," navdušenja nad novimi izzivi ne skriva izkušeni dirkač, ki je na vprašanje o razlikah med Ducatijevim in Hondinim motociklom odgovoril sledeče: "Gre za dva povsem različna motocikla. Ducatijev je bil večji, višji, celo previsok za mojo telesno višino. Hondin na drugi strani pa je nekoliko manjši in nižji, kar mi precej bolj ustreza. Kajti, bližje kot si dirkaški stezi, bolj samozavestnega se počutiš. Še posebej ob vhodu v zavoj, tedaj je zelo pomembno, da imaš prave občutke. Vsekakor sem velik optimist, saj vidim veliko potenciala za napredek."