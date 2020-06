Espargaro še za dve sezoni podaljšal z Aprilio: 'To je moja druga družina'

"Presrečen sem, to je zame največja in najpomembnejša pogodba, ki sem jo podpisal v karieri. To samo potrjuje, da v ekipi resno računajo name in sem v središču projekta. Spoznanja, ki vsakemu dirkaču zelo godijo. Sedaj je na meni, da upravičim zaupanje ljudi iz ekipe. Aprilia je kot moja druga družina," je med drugim ob podpisu nove pogodbe povedal 30-letni Španec, ki je bil zadovoljen s tem, kako se je dirkalnik obnašal na prvih testiranjih v Katarju. Nato je, ob divjanju novega koronavirusa, večji del časa preživel tesno skupaj z družino in v domačem okolju, kjer je pili predvsem fizično pripravljenost.