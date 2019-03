Wolffa skrbi Hamiltonova ljubezen do motociklov: Ni več star 18 let

Britanec je že decembra v Jerezu preizkusil yamaho R1M prvenstva Superbike, njegova mentorja sta bila Alex Lowes in Michael vander Mark. "Na motorju vedno ročico za plin odpiram do konca, to je edini način, ki ga poznam. Ko sem preizkusil superbike motocikel, pa vseeno nisem uspel ročice za plin zavrteti tako do konca, kot to uspe dirkačem prvenstva Superbike," je takrat dejal Lewis Hamilton, ki je na omenjenih testiranjih tudi padel, a se k sreči ni poškodoval. V Katarju na uvodni dirki razreda motoGP je od blizu spoznal tudi delovanje moštva v elitnem motociklističnem razredu in bil seveda navdušen, ter večkrat dejal, da bi rad tudi sam nekoč preizkusil najhitrejše motocikle na svetu. Na trening na svoj ranč ga je povabil tudi legendarni Valentino Rossi.

Je pa s svojo ljubeznijo do dveh motociklov že večkrat v skrbi spravil svojega šefa Tota Wollffa. Avstrijec je v nedavnem intervjuju po dirki za VN Avstralije razkril, da velikokrat sploh ne ve, kaj petkratni svetovni prvak Formule 1, počne v svojem prostem času.

"Ves čas me skrbi, seveda da me skrbi. Na koncu dneva se sicer vsi skupaj nasmejimo, a naj vam povem eno prigodo. Proti koncu lanskega leta sem klical njega, njegovega glavnega inženirja in enega izmed njegovih mehanikov, a nihče se ni javil na telefon. Zakaj? Dirkali so z motocikli v Jerezu in so me popolnoma ignorirali. Na koncu so se mi opravičevali, a ne smemo pozabiti, da je Lewis padel na omenjenih testiranjih. Ni več star 18 let in hitro lahko pride do poškodbe. On je petkratni svetovni prvak in on mora točno vedeti, kaj lahko počne in kaj ne,"je o Hamiltonu povedal Wolff, ki v letošnji sezoni z moštvom Mercedes lovi šesti zaporedni 'dvojček' naslovov. Nemško moštvo iz Brackleyja je namreč dobilo vseh pet posamičnih in konstruktorskih naslovov v hibridni eri kraljice motošporta.