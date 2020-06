Rins: Marquez je po Brnu spoznal, da sem njegov veliki rival

Dirkači motoGP, med njimi tudi eden od lanskih zmagovalcev Španec Alex Rins, po nenehnih odpovedih in prestavitvah velikih nagrad potrpežljivo čakajo na začetek tekmovalne sezone. A koledar dirk se še naprej spreminja, tako da je le upati, da se bo, po napovedih vse skupaj le začelo sredi julija v Jerezu. Suzukijev adut za to sezono je sicer prepričan, da bi mu šlo letos lahko zelo dobro. Lansko sezono, ko je prišel celo do dveh zmag, je v skupnem seštevku končal na četrtem mestu.

icon-expand Alex Rins po zmagi v Silverstonu. FOTO: motoGP

Španski motociklist Alex Rins je pred dobrim mesecem podaljšal pogodbo s Suzukijem do leta 2022.

Ta čas dirkaški šport upa, da se bo motociklizem lahko vrnil z dvema dirkama v španskem Jerezu 19. in 26. julija. Če bo dirka dobila zeleno luč, bodo tekme potekale brez gledalcev in z omejitvami števila ljudi v boksih.

"Podaljšanje pogodbe je prišlo v zelo čudnem obdobju. A to le poudarja, da skupaj z ekipo razmišljamo enako o prihodnosti in smo osredotočena na še boljše dosežke," je sprva za Corriere Dello Sport povedal Rins. Dve zmagi in kopica drugih dobrih rezultatov so Španca popeljali na skupno četrto mesto v sezoni 2019. Pred njim so lani končali le Maverick Vinales, Andrea Dovizioso in branilec naslovaMarc Marquez, ki je februarja podaljšal pogodbo s Hondo do leta 2024. Letos pa se prvenstvo še ni začelo zaradi pandemije novega koronavirusa. "Upajmo, da bo res tako kot pravijo. V glavi imamo, da se bo vse skupaj začelo v drugi polovici julija v Jerezu. Četudi je še daleč do starta sezone, pa je dobro, da vsaj približno vemo, kdaj se bo končno začelo."

Španec Joan Mir je, tako kot pred njim njegov rojak Alex Rins, s Suzukijem podaljšal pogodbo do leta 2022.

V minuli sezoni je Alex Rins nase opozoril s prvo in drugo zmago v razredu motoGP v karieri. Najprej je slavil na dirki za VN Amerik v Austinu, nato pa sredi sezone še v Silverstonu na dirki za VN Velike Britanije. Španec še dobro pomni Silverstone, ko je na ciljni črti, za pičlih 13 stotink ugnal (skorajda) nepremagljivega Marca Marqueza. "Spomnim se, da ko sem ga premagal, je bil zelo jezen. Skušal je prikriti jezo. Dajal je vtis, da je vse v redu, nasmihal se je, toda vedel sem, da to ni sproščen izraz na obrazu. Prepričan sem, da je igral. Prav to, da se na prvi pogled rad šali s tekmeci in je ves čas nasmejan in pregovorno dobre volje, je pravzaprav njegova psihološka moč. Deluje, kot da je sproščen, kot da ga nič ne more spraviti s tira. Daje vtis, da ga zmage ne zanimajo preveč, a v njemu samemu se dogaja marsikaj," je še dejal Rins, ki s Suzukijem sodeluje vse od leta 2017.

icon-expand Alex Rins in Marc Marquez FOTO: motoGP

Suzuki je v motociklistični svet vstopil še dve leti prej, a šele s prihodom Alexa Rinsa je dobil dirkača za velike stvari.

Sezona motoGP se je sicer začela 8. marca v Katarju, a zgolj v kategorijah moto2 in moto3. Vse od takrat so dirke za VN zaradi pandemije koronavirusa prestavljene ali odpovedane.