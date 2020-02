Yamaha naveličana Marquezove prevlade: Tu smo, da zmagujemo in osvojimo naslov

Yamaha je prevladovala na prvih testiranjih v Sepangu in je lahko zadovoljna z dosedanjim razvojem motocikla. Kot kaže, bo letos prva violina talentirani francoski dirkačFabio Quartararo(20 let), ki bo sicer sezono 2020 preživel še pri sestrski ekipi Petronas Yamaha, nato pa ga čaka selitev v Monster Yamaho, kjer bo leta 2021 zamenjal legendarnega Italijana Valentina Rossija.

V taboru Yamahe so se po zelo skromni sezoni 2019 odločili za radikalne poteze. V treh dneh so najavili prihod Quartararoja za leto 2021 ter vrnitev Jorgeja Lorenzakot testnega dirkača. "Vse skupaj se je začelo, ko je ekipa zamenjala vodjo projekta (Kouichi Tsuji) za Takahira Sumija in izbrala novega šefa Hasta Itoha. To je zgolj aktualizacija. Smo na poti, da znova osvojimo lovoriko. Ni lahko, saj so tekmeci žilavi," je Lin Jarvis, šef Yamahine ekipe, pojasnil v pogovoru za oddajo After the flag.

"Vse skupaj izhaja iz štiriletne dominacije Marca Marqueza in Honde. Tu smo, da zmagujemo in na koncu osvajamo naslove. Če želimo zrušiti tako mogočno kombinacijo, se moramo na novo 'roditi' in na novo zrasti," je bil jasen Jarvis. Ta je priznal, da je projekt Yamahe v zadnjih sezonah bil močno zgrešen. "Od leta 2016 smo hodili po napačni poti. Lani smo se vrnili na pravo pot, toda to ni dovolj. Moramo biti še bolj agresivni, tako po tehnični plati, kot po izrabi naših resursov," so besede Jarvisa.

Ta se z enim očesom že ozira proti sezoni 2021. "Veliko se govori o sezoni 2021. V omenjeni sezoni bomo imeli dva mlada dirkača v prvi ekipi, toda že letos imamo dve zelo močni ekipi. Imamo pet dirkačev, vključno s Jorgejem Lorenzom. Smo optimistični in neučakani. Že letos si želimo zmagati. Ponovno vidim srečnega Mavericka. Ko smo izgubili pravo pot, se je tudi on malce izgubil," je priznal Jarvis in namignil, da bo Quartararo že v tej sezoni deležen najboljšega materiala. "To, da bo imel Fabio že v sezoni 2020 tovarniški motor, je del njegove nove pogodbe. Popolnoma je osredotočen, da postane svetovni prvak," je prepričan Jarvis.