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MotoGP

Yamaha odpovedala udeležbo na tvegani dirki v Katarju

Ljubljana, 01. 11. 2026 13.37 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
David Stropnik
Yamaha

V pričakovanju vnovičnega bližnjevzhodnega konflikta se v prvenstvu MotoGP (v ozadju skoraj že odločene borbe za naslov prvaka) odvija borba dirkačev oziroma ekip proti lastnikom prvenstva. Yamaha se je odločila, da ne bo dirkala v Katarju zaradi pretečih nevarnosti morebitnega vnovičnega napada ZDA na Iran, ki naj bi se zgodil prav v prihajajočem tednu.

Medtem ko je karavana MotoGP z eno nogo že med selitvijo na Bližnji vzhod, je Yamaha, na ravni korporacije, ne le dirkaških ekip, sporočila, da ni našla dovolj razlogov, da bi spremenila omejitve potovanja v Katar, ki jih v resnici predlaga tudi večina zahodnih držav. Dirkači razreda MotoGP so se večinsko – 19 od 22 odločili, da ne želijo dirkati v Katarju prihajajoči konec tedna, ker razmere niso varne oziroma lahko povzročijo logistične zaplete v primeru zaprtega zračnega prostora in velike stroške zaradi dodatnega bivanja v Dohi.

Lastniki prvenstva skupaj s katarsko vlado zagotavljajo, da je situacija pod nadzorom, in potrjujejo, da bodo v primeru zapletov poskrbeli za evakuacijo karavane MotoGP. Čeprav ni jasno, kako bi to ob morebiti zaprtem zračnem prostoru in "neprevozno" Hormuško ožino izpeljali.

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MotoGP group seveda mnenja dirkačev, ki nimajo sindikata in tudi niso povsem enotni v odločitvi, ne upošteva, kot jih tudi ne pri drugih svojih odločitvah. Ob tem je opozorila, da sankcije v primeru odsotnosti na prihodnji dirki ne bodo le finančne (predvsem za ekipe), ampak da lahko pride tudi do prepovedi nastopa na zadnjih evropskih dirkah. Tako ne čudi, da najhitrejši na dirki v Sepangu– brata Marc in Alex Marquez in Pedro Acosta na tiskovni konferenci po zaključeni veliki nagradi Malezije niso želeli odgovarjati oziroma komentirati vprašanja o (ne)smiselnosti dirkanja v Katarju.

Alex bo izpustil dirko v Katarju zaradi operacije ramena

Alex Marquez se je odločil, da za ob koncu sezone načrtovano operacijo ramena oziroma odstranitev vijakov, ki mu onemogočajo polno gibljivost ramena in povzročajo vnetje tkiva v okolici le-teh, opravi prej, tako da bo Katar izpustil iz zdravstvenih razlogov. Marc si dirkanja v Katarju verjetno želi, saj ima ob poškodovanem Martinu tam že možnost osvojiti prvenstvo, a kot rečeno, javno (v luči prošenj ekipe in groženj vodstva prvenstva) ne želi izraziti svojega mnenja.

Joan Mir, ki je preutrujen že od septembrske dirke v Avstriji, tudi pravi, da bo iz zdravstvenih razlogov izpustil Katar. "MotoGP group" je medtem že opozoril, da Yamaha krši pogodbene obveze in da bo to imelo športne posledice, o katerih bo odločala FIM v skladu z regulativi prvenstva.

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V luči že tako preobremenjenih dirkačev, ki se jim je v zadnjih letih podvojilo število dirk, novi lastniki pa jim za neudeležbo na preštevilnih promocijskih aktivnostih obljubljajo športne kazni – tudi izgubo štartnih mest (kar je precedens v športu), se lahko zdi Yamahino kljubovanje herojsko. A možen je tudi bolj praktičen vidik od tega, da japonska vlada odsvetuje potovanje v Katar in da Japonci resno jemljejo družbeno hierarhijo. Yamaha, ki je letos krepko zadnja v prvenstvu, potrebuje čas za razvoj motociklov za sezono 2027, ki se praktično začne čez slab mesec v Valencii.

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Fabio Quartararo – štirinajsti v prvenstvu – glede na letošnje rezultate komaj čaka, da v prihodnji sezoni zapusti modre. Jack Miller je eden redkih, ki glasno nasprotuje poti v Katar, in tako kot Alex Rins, ki se po poškodbi izpred treh let ni nikoli zares pobral, zapušča prvenstvo, v katerem sta letos na samem robu dvajseterice. Toprak Razgatlioglu, ki je takoj za njima, pa je z operacijo ramena že zaključil sezono in se pripravlja na naslednje leto.

Bo odločitvi Yamahe sledil še kdo?

Vprašanje je, če bo odločitvi Yamahe sledil še kdo, a v luči razpleta prvenstva in zagroženih kazni se zdi malo verjetno. Predvsem pa so ekipe praktično že na poti. Obenem je potrebno priznati, da se je prav ta konec tedna v Katarju brez težav zaključila dirka svetovnega prvenstva baj in tako ostaja vprašanje predvsem, ali imata prav direktor dirkališča Abdulaziz Ali Al-Mohannadi, da so pripravljeni tako na MotoGP kot Formula 1, in športni direktor katarske moto zveze Amro Al-Hamad, ki pravi, da Katarja ne smemo zamenjevati s sosednjo Savdsko Arabijo, ki ima težave s Hutijci, predvsem pa, da se v Dohi počuti varneje kot v kateremkoli večjem evropskem mestu.

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A glavna težava je drugje in predvsem bomo zelo kmalu videli, ali imajo prav ameriški demokrati, predvsem senator Chris Murphy, ki zelo glasno in konkretno opozarja, da bi takoj po torkovih vmesnih volitvah lahko ZDA izpeljala, kot pravi sam, nor načrt napada na Iran, državo manj kot dvesto kilometrov oddaljeno od Katarja.

Poglavja:
Na vrh Alex bo izpustil dirko v Katar Bo odločitvi Yamahe sledil še
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motogp yamaha katar

'Že od uvodnega kroga prvega prostega treninga sem vozil na polno'

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