Yamaha se predstavi: Rossi v zadnjo sezono z več hitrosti na ravninah

Še pred predstavitvijo so iz tabora Yamahe sporočili, da so podaljšali pogodbo z katalonskim dirkačem Maverickom Vinalesom, obenem pa sporočili, da boValentina Rossija v sezoni 2021 nadomestil francoski dirkač Fabio Quartararo. Sporočilo je bilo: Rossi ne bo več del ekipe po sezoni 2020, ko se mu izteče pogodba. Italijan bo sicer 16. februarja dopolnil že 41 let in je daleč najstarejši dirkač v karavani motoGP. Da se je Yamaha zadnje Rossijeve sezone lotila skrajno resno, govori tudi podatek, da je za storitve testnega dirkača najela zadnjega prvaka, ki ne sliši na ime Marc Marquez - Jorgeja Lorenza.