Yamaha tudi uradno potrdila odhod Quartararoja in Rinsa

Po potrditvah italijanskih proizvajalcev Aprilie in Ducatija, da Marc Marquez ostaja v Ducatiju, kjer se mu bo pridružil tudi Pedro Acosta in bosta od prihodnje sezone pri Aprilii dirkala Italijana Marco Bezzecchi in Francesco Bagnaia, se je tudi Yamaha odločila uradno razkriti to, kar vemo že dolgo.

Fabio Quartararo je svoj edini naslov v kraljevskem razredu osvojil leta 2021 z Yamaho. Od takrat pa japonski proizvajalec ni več uspel na dirkaške steze poslati konkurenčnega motocikla. Leta 2022 se je še boril za naslov in sezono zaključil na drugem mestu, sledile pa so sezone, ki jih je zaključil na desetem, devetem in 13. mestu. Trenutno zaseda 15. mesto v skupnem seštevku. Svojega nezadovoljstva v zadnjih letih ni skrival, zdaj pa naj bi Yamaho zamenjal s Hondo, od katere se po spremembi pravil in proizvajalca pnevmatik v letu 2027 veliko pričakuje.