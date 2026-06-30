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MotoGP

Yamaha tudi uradno potrdila odhod Quartararoja in Rinsa

Ljubljana, 30. 06. 2026 11.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Fabio Quartararo

V garažah karavane MotoGP se je dolgo vedelo, zdaj pa je postalo tudi uradno. Nekdanji prvak v kraljevskem razredu Fabio Quartararo in njegov sedanji moštveni kolega Alex Rins od leta 2027 ne bosta več dirkača tovarniškega moštva Yamaha.

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Po potrditvah italijanskih proizvajalcev Aprilie in Ducatija, da Marc Marquez ostaja v Ducatiju, kjer se mu bo pridružil tudi Pedro Acosta in bosta od prihodnje sezone pri Aprilii dirkala Italijana Marco Bezzecchi in Francesco Bagnaia, se je tudi Yamaha odločila uradno razkriti to, kar vemo že dolgo.

Fabio Quartararo je svoj edini naslov v kraljevskem razredu osvojil leta 2021 z Yamaho. Od takrat pa japonski proizvajalec ni več uspel na dirkaške steze poslati konkurenčnega motocikla. Leta 2022 se je še boril za naslov in sezono zaključil na drugem mestu, sledile pa so sezone, ki jih je zaključil na desetem, devetem in 13. mestu. Trenutno zaseda 15. mesto v skupnem seštevku. Svojega nezadovoljstva v zadnjih letih ni skrival, zdaj pa naj bi Yamaho zamenjal s Hondo, od katere se po spremembi pravil in proizvajalca pnevmatik v letu 2027 veliko pričakuje.

Quartararo je leta 2021 v Mugellu prišel do zmage.
Quartararo je leta 2021 v Mugellu prišel do zmage.
FOTO: Profimedia

"Skupaj smo rasli, slavili dosežke, oblikovali našo zgodbo in se soočili z izzivi, ki so nas ojačali," je ob oznanitvi odhoda obeh dirkačev dejal šef moštva Paolo Pavesio. Rins se bori za svojo prihodnost v kraljevskem razredu, ob pričakovanem prihodu številnih mlajših dirkačev v kraljevski razred od prihodnje sezone pa bo zanj mogoče zmanjkalo prostora v najvišjem razredu.

Yamaha naj bi odhajajoča dirkača zamenjala s trenutno vodilnim v prvenstvu Jorgejem Martinom, ki trenutno zastopa Aprilio, in zmagovalcem minule VN Nizozemske Aijem Oguro, ki trenutno zastopa moštvo Trackhouse.

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