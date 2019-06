Yamaha verjame v maščevanje, Rossi: Čaka nas izzivov poln vikend v Španiji

Zadnja dirka v Mugellu ni bila pisana na kožo dirkaškemu doktorju Valentinu Rossiju. Številni navijači, ki so svojega ljubljenca glasno bodrili s tribun, so doživeli veliko razočaranje. Italijan je želel nadoknaditi izgubljeni čas po slabih kvalifikacijah in še slabšem startu, vendar v preveliki vnemi padel ter odstopil.

Yamaha bo skušala na Iberskem polotoku pozabiti grenak konec tedna na VN Italije. Medtem ko jeMaverick Vinales končal kot šesti, Valentino Rossi dirke ni dokončal. V četrtem ovinku je sicer brez hujših posledic najprej trčil z Joanom Mirom, s tem izgubil veliko dragocenega časa, ki ga je skušal v nadaljevanju nadoknaditi, v osmem krogu pa po padcu nato odstopil. Po padcu v Mugellu je sicer Rossi zdrsnil na peto mesto v skupnem seštevku, medtem ko Vinales z 32 točkami manj ostaja na osmem. FOTO: Profimedia Po dirki razreda motoGP Rossi ni skrival razočaranja. Vikend je okronal za "enega najhujših po dolgem času", saj so bila njegova pričakovanja pred domačo publiko še toliko višja. Izrazil je veliko razočaranje nad počasnostjo in slabimi pospeški ter zahteval spremembe. Dirkaška karavana se v tem vikendu seli v Katalonijo, na progo, s podobnimi karakteristikami kot italijanski Mugello. Dirkališče v Montmelu, na katerem je doslej Rossi že desetkrat stopil na najvišjo stopničko, šestkrat v elitnem razredu, bo kot nalašč za maščevanje po neuspehu na domačih tleh. O tem so prepričani tudi v taboru Yamahe. Rossi ima na progo v Kataloniji lepe spomine. FOTO: AP "Po zapletenem vikendu v Mugellu nas čaka Barcelona. Proga, ki mi je zelo pri srcu. Brez dvoma nas čaka nov, izzivov poln vikend v Španiji. Na zadnji dirki namreč nismo bili ravno konkurenčni, zato moramo trdo garati," je prepričan Rossi, ki je bil tokrat precej bolje razpoložen: "Na vse pretege se trudimo odpraviti težave in doseči najboljši mogoč rezultat." Z italijanskim dirkaškim mojstrom se strinja tudi Yamahin direktor Massimo Meregalli, ki dodaja: "Imeli smo slab vikend v Mugellu, sedaj pa se želimo maščevati. Nepotrebno je reči, da smo stoodstotno predani doseganju najboljših rezultatov." VN Katalonije