Prva 'žrtev' katastrofalne minule sezone? Yamaha zamenjala vodjo projekta motoGP

Da so se znašli v brezizhodni situaciji, je bilo jasno na avstrijski preizkušnji lani, ko se je vodja projekta motoGP Kudži Cuja javno opravičilValentinu Rossiju in Vinalesu. Nihče od Yamahinih dirkačev se namreč v kvalifikacijah v Spielbergu ni uvrstil med najboljšo deseterico. Cujo je zamenjal Takahiro Sumi, ki je bil doslej inženir, skbrel pa je za šasije.

Z menjavo pri Yamahi upajo, da bodo vnovič dobili pravega vodjo, kot so ga imeli v preteklosti v času Masaa Furusave in Masahika Nakadžime, kar se je odražalo v sedmih osvojenih naslovih z Rossijem in Jorgejem Lorenzom. V japonski ekipi vztrajajo, da je bila menjava vodje projekta pred začetkom sezone 2019 zgolj stvar rotacije in ni "nič posebnega".

Pri Yamahi bodo motocikel za novo sezono predstavili prihodnji teden v Džakarti. Ljubitelji motociklizma že nestrpno pričakujejo predstavitev, saj ima japonska ekipa z letošnjim letom novega glavnega pokrovitelja, ki proizvaja energijske pijače.