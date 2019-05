Honda (še) zaupa Lorenzu: 'Imel je veliko smole, a to v bodoče ne bo izgovor'

Šef japonske ekipe Honda Alberto Puig je umiril strasti pred novo dirko sezone, ko se bodo dirkači trudili na VN Italije v Mugellu. V preteklih dneh je bilo na račun Jorgeja Lorenza izrečenih kar nekaj kritik, nekateri mediji, v prvi vrsti madridski AS, so že poročali, da je izkušeni Majorčan v nemilosti šefov ekipe in da ni nemogoča tudi predčasna prekinitev pogodbe. Šestnajst osvojenih točk na petih letošnjih dirkah nikogar ne pušča ravnodušnega, besede šefa ekipe Puiga pa blagodejno vplivajo na samozavest nekdanjega trikratnega svetovnega prvaka Lorenza. Šef Honde "umirja žogo". "Nihče ne beži od dejstva, da so njegovi rezultati slabi. Pričakovali smo, da se bo hitreje spoprijateljil z motociklom. Zavedamo se porodnih težav ob prestopu iz ene ekipe k drugi, toda pričakujemo, da se bo trend rezultatov v kratkem obrnil," je bil za Corierre dello Sport brez dlake na jeziku Puig, ki je Lorenzu našel nekaj olajševalnih okoliščin ...

"Na začetku sezone je imel precej smole. Doživel je nekaj nesrečnih padcev in to je zaznamovalo njegov začetek sezone. Na nekatere stvari ni imel vpliva," je Lorenza "pravdal" Puig, ki je bil tudi malce kritičen. "Nesrečno obdobje je upam dokončno za njim. Sprejeli smo dejstvo, da je imel veliko smole, toda to v bodoče ne bo več izgovor za morebitne slabše rezultate. Pričakujemo boljše vesti že v Mugellu," je dodal Puig in z izbranimi besedami govoril o svojemu varovancu pri Hondi. "Jorgeja smo želeli v ekipi, ker je zelo izkušen dirkač in verjamemo v njegove sposobnosti ter potencial. Podpirali ga bomo še naprej, prepričani smo, da se bo krivulja rezultatov obrnila navzgor. Na njemu pa je, da se bori in dokaže, da je še vedno med najboljšimi na svetu."