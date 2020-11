Yamahi v motoGP odvzeli 50 točk

Japonskega proizvajalca so kaznovali, ker je na prvi dirki sezone v Jerezu dirkal z novimi motornimi komponentami, ob tem pa ni vložil prošnje za tehnično spremembo motorja, kot to velevajo pravila FIM in kot je zapisano v sporazumu proizvajalcev, od katerih morajo dobiti soglasno dovoljenje za predlagane spremembe. Poleg odbitka 50 točk v seštevku proizvajalcev sta Petronas Yamaha in tovarniško moštvo Monster Energy Yamahe izgubila 37 oziroma 20 točk v seštevku ekip. Medtem dirkači japonskega proizvajalca ohranjajo osvojene točke v posamični razvrstitvi.