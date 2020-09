Yamahini dirkači po odličnih petkovih predstavah v vlogi favoritov

Yamaha sicer na dirkališču v predmestju Barcelone ni slavila vse od leta 2016, ko je Marca Marqueza za dobri dve sekundi ugnal Valentino Rossi. Tudi lani se je zdelo, da bi The Doctor lahko zaključil visoko, a jo je nesrečno skupil v zavoju številka 10, v katerem je dirko predčasno zaključil tudi Maverick Vinales. Oba sta letos odločena, da si povrneta, kar sta lani izgubila. To sta nenazadnje dokazala z dobrima petkovima časoma, še boljši od njiju pa je bil Franco Morbidelli, ki je bil poleg Johanna Zarcoja edini, ki je krog prevozil hitreje od minute in 40 sekund. In to kljub temu, da je na popoldanski preizkušnji najprej doživel padec.

"Privoščil sem si veliko neumnost. V deseti zavoj sem pripeljal prehitro in z gumama, ki še nista bili dovolj ogreti. Preveč sem pritiskal, na koncu pa končal v pesku. Po padcu sem si želel vrniti v bokse, a nisem imel dovolj časa. Moral sem napasti uro, kar mi je na koncu uspelo," je po prvem dnevu na katalonskem dirkališču razlagal Morbidelli.