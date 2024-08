Z motorjem v Spielberg

Izbir poti in motorja je toliko kot značajev motoristov samih, ključno pa je to, da nobena ni napačna. Veliko motoristov se je ta konec tedna odpravilo v Spielberg, na motociklistični dirkaški vikend, ki se bo zaključil z Veliko nagrado Avstrije. Katere motorje in kakšno pot sta ubrala David Stropnik in Peter Kavčič, si lahko pogledate v priloženem prispevku.