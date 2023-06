Quartararo: Dvakrat bo zadel Haaland, enkrat Grealish, za Italijane pa Martinez

Sobota je dan za veliki finale elitne Lige prvakov. Turčija bo prizorišče nogometnega spektakla, natančneje stadion Atatürk, na katerem je že vse nared. Tam je tudi naša ekipa, ki bo za vas pripravila zanimive vsebine. Tekmo si od 20. ure dalje lahko ogledate na POP TV in VOYO. Ker gre za enega največjih športnih dogodkov na svetu, je razumljivo, da so na vprašanja o zmagovalcu odgovarjali tudi na dirkališču v Mugellu. Kaj so napovedali dirkači in kdo o tem, kaj se bo dogajalo v Istanbulu, ne ve nič, pa si preberite v nadaljevanju.

Na četrtkovi novinarski konferenci so ob koncu resnejšega dela pogovora dirkači odgovarjali tudi na vprašanja o letošnjem zmagovalcu elitne Lige prvakov. Tekma bo odigrana v soboto v Istanbulu, med seboj pa se bosta pomerila angleški Manchester City in italijanski Inter. Angleži so tako na papirju kot tudi na stavnicah izrazit favorit, toda Italijanov ne gre nikoli odpisati. Dirkači so postregli z zanimivimi odgovori, sploh eden je bil še posebej zabaven. Prvi je svoj odgovor podal osemkratni motociklistični prvak Marc Marquez, ki je velik ljubitelj katalonskega nogometnega kluba Barcelona in enega nekdanjih trenerjev Pepa Guardiole. Ravno zaradi tega odgovor ni bil presenetljiv, 3:1 je napovedal v korist Manchester Cityja. Marco Bezzecchi je priznal, da nogometu ne posveča veliko pozornosti. Kljub vsemu je napovedal rezultat 2:1 v korist Interja. "Izbral sem Inter, ker gre za italijanski klub," je poudaril. Nato pa se je še nekoliko pošalil: "Tudi zaradi tega, ker ga Vale (Valentino Rossi je šef njegovega dirkaškega moštva Mooney VR46 Racing Team op.p.) podpira, če bi stavil proti njim, bi morda izgubil službo." icon-expand FOTO: MotoGP icon-chevron-left icon-chevron-right Podobno teorijo o italijanskem klubu ima tudi aktualni svetovni prvak in trenutno vodilni dirkač prvenstva, Italijan Francesco Bagnaia. "Sem navijač Juventusa, tako da podobno kot moj predhodnik tudi jaz od teh dveh opcij izberem italijanski klub." Napovedal je rezultat 3:2 za Inter. Maverick Vinales je kljub temu, da je njegov fizioterapevt Italijan (kar je sam poudaril op.p.), napovedal rezultat v korist Angležev. "Moj fizioterapevt bo sicer jezen, toda rezultat bo 3:1 za City." Izrazitega favorita v tej skupini dirkačev torej nimamo, napovedi so razdeljene na 2:2. Ko je na oder prikorakala naslednja četverica dirkačev, so bile napovedi sledeče. "Vsako leto v Mugellu imamo enako nalogo, toda nikoli ne napovem pravilnega rezultata," je začel Fabio Quartararo, ki je za zmagovalca izbral Manchester City (3:1). "Dva zadetka bo prispeval Erling Haaland, enega Jack Grealish, za Italijane pa Lautaro Martinez," je bil sicer natančen Francoz. "Ne spremljam ravno nogometnih tekem, toda zelo rad imam številko 33, zato sem izbral izenačenje na 3:3," pa napove Brad Binder. Ko je bil na vrsti Jorge Martin, je zbrane v konferenčni sobi precej nasmejal. "Danes sem sploh izvedel za finale Lige prvakov. Ne razumem se na te stvari," je začel nasmejano. "Ker smo v Italiji, dajmo izbrati Inter." Morda bi se moral simpatični Španec res nekoliko podučiti o nogometu, namreč rezultat 8:9 je morda primernejši za kakšen drug šport. Toda če se njegove napovedi uresničijo, bo to zagotovo finale vseh finalov, je prepričan tudi novinar, ki je postavljal vprašanja. PREBERI ŠE Stadion Atatürk pripravljen, da sprejme glavne akterje Kot zadnji je bil na vrsti še Enea Bastianini, ki je prav tako napovedal zmago Italijanov. "Inter bi lahko zmagal v finalu z rezultatom 2:1. Toda vemo, da je Manchester City zelo močan klub, tako da bomo videli," še zaključi. Ja, to bomo izvedeli že zelo kmalu. Tako kot novinar, ki zaključi tiskovno konferenco z besedami, da je pred nami zares spektakularen vikend, smo prepričani tudi v našem uredništvu. Zanimivo bo tako na nogometnih zelenicah kot tudi na motociklistični stezi, zato v živo spremljamo finale v Istanbulu, pa tudi dirke v Italiji. Naj bo za vse zmagovalno!