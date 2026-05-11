'Za mano je popoln vikend v Le Mansu'

Čeprav Le Mans slovi kot eno od najbolj nepredvidljivih prizorišč na koledarju svetovnega motociklističnega prvenstva, pa je svetovni prvak iz leta 2024 Jorge Martin dokazal, da je kljub nestanovitnim vremenskim razmeram mogoče priti do dvojne zmage.
Član Aprilie je navdušil že v soboto, ko je ugnal vso konkurenco na skrajšani, sprint dirki, nato pa vse skupaj nadgradil še v nedeljo, ko je v izjemno razburljivem zaključku glavne dirke za VN Francije v predzadnjem krogu uspel prehiteti za zdaj še vodilnega dirkača v elitnem razredu MotoGP Marca Bezzecchija.
"Lagal bi, če bi dejal, da nisem zelo zadovoljen z doseženim v Le Mansu," je po zmagi, s katero se je Bezzecchiju v skupnem seštevku svetovnega prvenstva približal le na točko zaostanka (128:127), sprva dejal Jorge Martin. "To je bila nora dirka, polna vzponov in padcev. Najbolj sem zadovoljen zaradi dejstva, da sem vztrajal do konca. Bezzecchi je znova pokazal, da bo zelo zahteven tekmec v letošnji sezoni," se nekdanji svetovni prvak zaveda ostre konkurence.
Po lanski izgubljeni sezoni zaradi številnih poškodb se Martin očitno vrača na staro, šampionsko raven. "O tem zaenkrat še ne bi govoril. Za nami je šele pet od skupno 22 dirk v sezoni, tako da se lahko karte hitro premešajo. Storil bom vse, da bom na vsaki naslednji dirki stooodstotno pripravljen v boju za najvišja mesta. Prepričan sem, da nas čaka nova spektakularna sezona," vzhičeno pravi Martin.
Naslednje prizorišče zelo dobro pozna. Tudi v Barceloni bo Martin naskakoval nove stopničke. "Čaka nas nedvomno velik izziv. Osebno imam take najraje, saj potem iz sebe vselej iztisnem še nekaj več. Ko si v dobri formi, komaj čakaš na naslednjo dirko," še sporoča junak Le Mansa 2026.
