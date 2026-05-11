'Za mano je popoln vikend v Le Mansu'

Čeprav Le Mans slovi kot eno od najbolj nepredvidljivih prizorišč na koledarju svetovnega motociklističnega prvenstva, pa je svetovni prvak iz leta 2024 Jorge Martin dokazal, da je kljub nestanovitnim vremenskim razmeram mogoče priti do dvojne zmage.

Član Aprilie je navdušil že v soboto, ko je ugnal vso konkurenco na skrajšani, sprint dirki, nato pa vse skupaj nadgradil še v nedeljo, ko je v izjemno razburljivem zaključku glavne dirke za VN Francije v predzadnjem krogu uspel prehiteti za zdaj še vodilnega dirkača v elitnem razredu MotoGP Marca Bezzecchija.