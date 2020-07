Za Quartararoja najtežja dirka kariere, Rossijevo tretje mesto podobno zmagi

Po dirki je dirkač Yamahe razlagal, da so mu po slabih rezultatih na prvi dirki močno pomagali fantje iz njegove akademije. "Tako zelo sem ponosen na moje fantje. Zelo smo si blizu. Imamo odličen odnos. Skupaj smo opravili dober posel. Na začetek sezone smo prišli pripravljeni, pomagali so mi zelo, ko je bilo težavno zaradi slabega rezultata. Nikoli se ne predajo, vedno me bodrijo. Ko sem v družbi z mlajšimi fanti, se počutim mlajšega. Trdo smo trenirali za te vroče pogoje. Jutri bomo skupaj šli nekaj pojesti," je pojasnil dirkaški Doktor. Devetkratni svetovni prvak je po dirki želel proslaviti tudi skupaj z navijači, čeprav jih ni bilo ob dirkališču. "Navijačem sem želel poslati pozdrav in objeti ljudi, ki so doma. Bilo je čudno videti vse prazno, toda zabavno je bilo," je 'objemanje' na ograji opisal Rossi. Ta je drugo mesto moral oddati dva kroga do konca, ko se je za napad odločil Vinales in moštvenega kolega tudi prehitel.