MotoGP

Treningi v Mugellu: A. Fernandez najhitrejši v moto3

Mugello, 29. 05. 2026 09.00 pred 55 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. Ž.Ž.
Marc Marquez

V Mugellu se bo s prvimi prostimi treningi začel dirkaški konec tedna za veliko nagrado Italije. Od dirkanja pred domačimi navijači si veliko obetajo zlasti Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio in Francesco Bagnaia, v dirkaško karavano pa se je po dvojni operaciji vrnil tudi Marc Marquez, ki pa ga italijanski motociklistični navdušenci v Mugellu navadno pričakajo z žvižgi. Kdo bo dirkaški konec tedna začel najbolje? Prvi prosti trening razreda motoGP se začne ob 10.45, pred tem pa si lahko pravkar v živo na VOYO ogledate še prosta treninga v razredih moto2 in moto3. V slednjem se je na prvem treningu s časom 2:09.930 najbolje izkazal Španec Adrian Fernandez.

MotoGP - VN Italije
Marco Bezzecchi je v Mugello pripotoval kot vodilni v svetovnem prvenstvu, svojo prednost v točkovanju pa si želi po domači veliki nagradi še povišati s četrto letošnjo zmago.

"Vsak dirkač sanja o tem, da bi dobil domačo dirko, in to so tudi moje sanje. Ampak zgodaj je še, dirkaški vikend moramo v petek začeti na najboljši možen način in iz dneva v dan ostajati osredotočeni. Toda z zmago v Mugellu bi se mi izpolnile sanje," je pred začetkom dirkaške akcije dejal italijanski dirkač.

Marco Bezzecchi
Tudi drugi v skupnem seštevku Jorge Martin verjame, da se lahko na domačem terenu Aprilie bori za stopničke. Na testiranju v predmestju Barcelone je sicer utrpel grd padec, a mu ta na srečo ni pustil hujših posledic in v Italiji bo lahko dirkal povsem neovirano.

"V Mugellu bom prvič dirkal z Aprilio. V zadnjih dveh sezonah, ko sem tu nastopal, sem stal na stopničkah, zato sem prepričan, da se lahko tudi letos vsaj borim za mesta na zmagovalnem odru," je bil v četrtek samozavesten Španec, ki v skupnem seštevku za Bezzecchijem zaostaja za 15 točk.

V zadnjem času pa svojo formo stopnjuje tudi Fabio Di Giannantonio, zmagovalec zadnje dirke, ki jo je gostil katalonski Montmelo. Italijan, ki v skupnem seštevku z zaostankom 26 točk zaseda tretje mesto, se lahko poleg omenjene nedeljske zmage pohvali tudi z dvema kvalifikacijskima zmagama, na sprintu in klasični preizkušnji pa je še dvakrat stal na stopničkah.

"Težko je najti en sam razlog, zakaj sem letos tako uspešen. Izpostavil pa bi ekipno delo, saj je letos prvič v moji karieri med elito, da sem dve sezoni zapored v istem moštvu. Zaradi tega lahko gradimo na vseh podatkih, ki jih imamo iz lanskega leta, in tako tudi najdemo rešitve za težave precej hitreje. Vse poteka lažje in hitreje, tudi če dirkaški vikend začnem nekoliko slabše, lahko že zgodaj razrešimo težave," je razmišljal pred začetkom dirkanja v Mugellu.

Francesco Bagnaia
Tudi Francesco Bagnaia svojega rojaka vidi kot enega izmed glavnih kandidatov za zmago, hkrati pa upa, da se bo lahko na domači stezi, na kateri je v preteklosti že prišel do lepih uspehov, tudi sam vmešal v boj za najvišja mesta.

"V ekipi delamo dobro, toda jasno je, da je 'Diggia' trenutno v boljši formi z Ducatijem. Tudi Aprilia je zelo konkurenčna, prav tako je na tem dirkališču navadno hiter tudi KTM. Mugello je dobra steza za Ducati, ampak moramo vse skupaj podrobno analizirati in že od petka napredovati. Vem, da se moj slog dirkanja dobro ujame s to stezo, saj se tu vedno odlično počutim," je dejal v četrtek.

Marc Marquez
Oči pa bodo uprte tudi v Marca Marqueza, ki se vrača po dvojni operaciji desnega stopala in desne rame. Čeprav Španec poudarja, da trenutno o najvišjih mestih ne razmišlja, ga njegovi tekmeci nikakor ne želijo odpisati.

Kako se bo odrezal aktualni prvak in kaj bodo pred domačimi navijači prikazali italijanski dirkači, bodo pokazali že današnji prosti treningi.

Dirkači razreda motoGP bodo na stezo prvič zapeljali ob 10.45, nato pa se bodo znova merili ob 15.00. Petkovo dogajanje iz Mugella si boste lahko v živo ogledali na VOYO.

Urnik dirkaškega dogajanja ta konec tedna v Mugellu
motogp vn italije mugello

