Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
MotoGP

Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu

Silverstone, 07. 08. 2026 18.03 pred dvema dnevoma 2 min branja 13

Avtor:
A.V. Š.Z. +1
Marco Bezzecchi

Karavana MotoGP se po poletnem premoru vrača na stezo. Ta konec tedna bo na legendarnem dirkališču Silverstone na sporedu Velika nagrada Velike Britanije, ki odpira drugi del sezone. V Moto3 je drugi prosti trening dobil Valentin Perrone, v Moto2 pa Daniel Holgado. Prvi prosti trening v razredu MotoGP je pripadel Alexu Marquezu, drugega pa je v zadnjem hitrem krogu z rekordom steze dobil Marco Bezzecchi pred Raulom Fernandezom in Fabiem Di Giannantoniem.

Po poletnem premoru so se dirkači razreda MotoGP vrnili na stezo. Na prvem prostem treningu na dirkališču Silverstone je bil najhitrejši Alex Marquez. Povratnik po poškodbi in lanski zmagovalec VN Velike Britanije Marco Bezzecchi je postavil drugi čas, tretji pa je bil Pedro Acosta, čeprav je med treningom tudi padel. Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je trening končal na šestem mestu.

Marco Bezzecchi je po odsotnosti zaradi poškodbe na prvem treningu v Silverstonu zasedel visoko drugo mesto.
Marco Bezzecchi je po odsotnosti zaradi poškodbe na prvem treningu v Silverstonu zasedel visoko drugo mesto.
FOTO: Profimedia

Na drugem prostem treningu je s časom 1:56.280, ki je hkrati tudi nov rekord steze, ki je bil popravljen za skoraj sekundo, slavil Bezzecchi pred Raulom Fernandezom, ki je za Italijanom zaostal nekaj več kot tri desetinke sekunde (+0.335), kot tretji pa je končal Fabio Di Giannantonio, ki je zaostal še skoraj štiri desetinke sekunde (+0.398).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najboljšo peterico sta še dopolnila trenutno vodilni dirkač v prvenstvu Jorge Martin, ki je za prvim mestom zaostal točno pol sekunde, in Ai Ogura. Med prvo deseterico so se uvrstili še oba brata Marquez, Marc in Alex, ter Joan Mir, Jack Miller in Pedro Acosta. Francesco Bagnaia je zaradi padca pet minut pred koncem treninga končal šele na 12. mestu.

V Moto3 najhitrejši Perrone, v Moto2 Holgado

Drugi del sezone so na stezi v Silverstonu odprli dirkači Moto3. Prvi prosti trening je dobil David Almansa, drugega pa Valentin Perrone (2:09.568) iz moštva Red Bull KTM Tech. Argentinec je za pičlo stotinko sekunde prehitel Britanca Scotta Ogdena, medtem ko se je na tretje mesto zavihtel indijski dirkač Veda Pratama (+0.071).

Trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku prvenstva razreda Moto3 Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team) je drugi trening zaključil na sedmem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V razredu Moto2 je trening najbolje izkoristil vodilni dirkač v skupnem seštevku Manuel Gonzalez, ki je že na uvodu pokazal odlično formo in postavil najhitrejši čas. Za njim se je uvrstil Barry Baltus, tretje mesto pa je pripadlo Filipu Salacu.

Na drugem treningu se je najbolj izkazal Španec Daniel Holgado (2:01.815), drugo mesto je osvojil Senna Agius (+0.095), tretji pa je bil Manuel Gonzalez z zaostankom dobrih dveh desetink sekunde in pol.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekoliko manj uspešen začetek sta doživela najbližja zasledovalca Gonzaleza. Drugi v skupnem seštevku, Izan Guevara, je prvi trening končal na sedmem mestu, medtem ko je najbolj razočaran lahko četrti v skupnem seštevku David Alonso, ki je trening zaključil na 17. mestu.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
FOTO: 24ur.com
Marco Bezzecchi MotoGP Marc Marquez Jorge Martin

Bezzecchi kljub zmagi na treningu opozarja, da še ni popolnoma pripravljen

Bezzecchi dobil zdravniško dovoljenje, sledi boj za zmago

24ur.com Polu Espargaroju prvi prosti trening, v drugo najhitrejši Quartararo
24ur.com Od kralja Superbikea do 'učenca' v MotoGP, a mentaliteta ostaja ista
24ur.com Na petkovem treningu v Silverstonu najhitrejši Espargaro
24ur.com Prvi prosti trening dobil Bezzecchi, Marini na drugem z rekordom proge
24ur.com Prosti trening pred VN Štajerske: na prvem najhitrejši Nakagami, na drugem pa Savadori
24ur.com Bautista brani naslov, Danilo Petrucci novo ime tega tekmovanja
24ur.com Prvi prosti trening Marquezu, drugi pa Zarcoju
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
07. 08. 2026 18.38
Je novo gumico uporabu na konc.....za ego filat
Odgovori
-2
1 3
Ici
07. 08. 2026 18.30
Počakajmo na dirko. Sobota pesek. Nedelja pesek.
Odgovori
+0
3 3
Kaktus - x
08. 08. 2026 19.20
Te slo!
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
07. 08. 2026 13.33
MM ne odgovarja najbolj ta steza....bo treba omejit skodo ta vikend in doseči max rezultat
Odgovori
+2
5 3
dark Cat
07. 08. 2026 11.26
Prvi prosti trening MotoGP......se zacne 12:45. Zdajle je moto3. Zavajanje z naslovom.
Odgovori
+5
7 2
dark Cat
07. 08. 2026 12.02
A ste spremenil naslov...,sam, da se iz naroda delate butle
Odgovori
+5
7 2
Kaktus - x
08. 08. 2026 19.21
Ti se sam iz sebe norčuješ samo si tako plitek da ne porajtaš.
Odgovori
0 0
Samo navijač
07. 08. 2026 08.40
Gremo, Marq največji King moto GP v drugi del na polno! Izhodišče je odlično – zdaj pa 10x močneje, 10x glasneje, 10x bolj brutalno. Navijali bomo horonsko, do zadnjega diha, do zadnje celice, da se bo treslo.
Odgovori
-1
10 11
fronc
07. 08. 2026 09.01
Točno tak...
Odgovori
+2
7 5
macolagobec
07. 08. 2026 10.57
Za enga "samo navijača" si precej razgret. Marky se bi lopatkal v pesku, če bi tebe poslušal.
Odgovori
-5
3 8
Kaktus - x
08. 08. 2026 19.22
Marc ni sposoben, kako ne dojameš!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897