Bezzecchi z rekordom steze slavil na drugem prostem treningu

Po poletnem premoru so se dirkači razreda MotoGP vrnili na stezo. Na prvem prostem treningu na dirkališču Silverstone je bil najhitrejši Alex Marquez. Povratnik po poškodbi in lanski zmagovalec VN Velike Britanije Marco Bezzecchi je postavil drugi čas, tretji pa je bil Pedro Acosta, čeprav je med treningom tudi padel. Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je trening končal na šestem mestu.

Marco Bezzecchi je po odsotnosti zaradi poškodbe na prvem treningu v Silverstonu zasedel visoko drugo mesto. FOTO: Profimedia

Na drugem prostem treningu je s časom 1:56.280, ki je hkrati tudi nov rekord steze, ki je bil popravljen za skoraj sekundo, slavil Bezzecchi pred Raulom Fernandezom, ki je za Italijanom zaostal nekaj več kot tri desetinke sekunde (+0.335), kot tretji pa je končal Fabio Di Giannantonio, ki je zaostal še skoraj štiri desetinke sekunde (+0.398).

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Najboljšo peterico sta še dopolnila trenutno vodilni dirkač v prvenstvu Jorge Martin, ki je za prvim mestom zaostal točno pol sekunde, in Ai Ogura. Med prvo deseterico so se uvrstili še oba brata Marquez, Marc in Alex, ter Joan Mir, Jack Miller in Pedro Acosta. Francesco Bagnaia je zaradi padca pet minut pred koncem treninga končal šele na 12. mestu.

V Moto3 najhitrejši Perrone, v Moto2 Holgado

Drugi del sezone so na stezi v Silverstonu odprli dirkači Moto3. Prvi prosti trening je dobil David Almansa, drugega pa Valentin Perrone (2:09.568) iz moštva Red Bull KTM Tech. Argentinec je za pičlo stotinko sekunde prehitel Britanca Scotta Ogdena, medtem ko se je na tretje mesto zavihtel indijski dirkač Veda Pratama (+0.071). Trenutno vodilni dirkač v skupnem seštevku prvenstva razreda Moto3 Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team) je drugi trening zaključil na sedmem mestu.

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V razredu Moto2 je trening najbolje izkoristil vodilni dirkač v skupnem seštevku Manuel Gonzalez, ki je že na uvodu pokazal odlično formo in postavil najhitrejši čas. Za njim se je uvrstil Barry Baltus, tretje mesto pa je pripadlo Filipu Salacu. Na drugem treningu se je najbolj izkazal Španec Daniel Holgado (2:01.815), drugo mesto je osvojil Senna Agius (+0.095), tretji pa je bil Manuel Gonzalez z zaostankom dobrih dveh desetink sekunde in pol.

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Nekoliko manj uspešen začetek sta doživela najbližja zasledovalca Gonzaleza. Drugi v skupnem seštevku, Izan Guevara, je prvi trening končal na sedmem mestu, medtem ko je najbolj razočaran lahko četrti v skupnem seštevku David Alonso, ki je trening zaključil na 17. mestu.