Začenja se Rossijev zadnji dirkaški konec tedna

Kmalu bo prišel čas za 432. dirko Valentina Rossija v motoGP. Pred slovesom legendarnega "Doktorja" pa bodo dirkači danes opravili dva prosta treninga.

icon-link MotoGP - VN Valencie

Ste vedeli, da je Valentino Rossi sodeloval na kar 44 odstotkih Grand Prix dirk od začetka svetovnega prvenstva motoGP davnega leta 1949. Svojo kariero je sloviti "Doktor" začel leta 1996 v razredu 125cc in sodeloval na kar 431 od 974 dirkaških vikendov v zgodovini motoGP.

Valentino Rossi je zmagoval dirke na kar sedmih različnih motociklih: 125cc Aprilia, 250cc Aprilia, 500cc Honda, 990cc Honda, 990cc Yamaha, 800cc Yamaha in 1000cc Yamaha.

Med svojo dolgo kariero je Rossi dirkal na 39 različnih dirkališčih in vsaj enkrat zmagal na 29. Nihče v zgodovini ni osvojil več velikih nagrad od legendarnega Italijana. Najbližje mu je prišel Mick Doohan, ki je zmagal na 24 različnih dirkališčih. Podaljšal je tudi najdaljše obdobje med prvo dirkaško zmago (Donington/500cc/2000) in zadnjo (Assen/MotoGP/2017). Med obema je minilo kar 16 let in 351 dni.

Poseben poklon Legendi motociklizma so se poklonili tudi številni trenutni vozniki, saj ga je večina spremljala že od malih nog. Letošnji zmagovalec prvenstva motoGP Fabio Quartararo je priznal, da ga je VR46 navdihnil v mladosti. Francesco Bagnaia je srečen, da je lahko dirkal ob svojem mentorju. Organizatorji dirke pa so Rossija presenetili z devetimi motocikli, ki jih je vozil v svojih šampionskih sezonah. Italijana so razumljivo prevzela čustva.

A Rossi ni edini izkušeni Italijan, ki bo po vikendu zaključil svojo dirkaško kariero v motoGP-ju. Danilo Petrucci karavano zapušča po desetih letih, v katerih je zmagal na dveh dirkah in šestkrat končal na podiju. Petrucci bo naslednje leto še vedno dirkal na KTM motociklu, ampak od leta 2022 bo proizvajalca zastopal na reliju v Dakarju. "Pred desetimi leti me ni poznal nihče, pot je bila dolga, ampak sem v njej zelo užival. Lansko leto sem imel težave in začel sem razmišljati, ampak s pomočjo KTM-a imam novo priložnost," je svojim trenutnim in bodočim delodajalcem hvaležen 31-letni Italijan.