Začetek dirkaške nedelje v Braziliji: najprej kvalifikacije moto2

Na kvalifikacijah kraljevskega razreda je bil najhitrejši Italijan Fabio Di Giannantonio , sledil mu je rojak in eden glavnih favoritov za zmago Marco Bezzecchi , na tretjem mestu pa je končal Španec Marc Marquez . Kvalifikacije so zaznamovali številni padci, med drugim se je na tleh znašel tudi aktualni svetovni prvak.

Po opravljenih kvalifikacijah razreda MotoGP se je na ciljno-startni ravnini steze v Braziliji pojavila udrtina, ki je dodobra spremenila dirkaško dogajanje v Južni Ameriki. Luknja je nastala zaradi obilnega deževja, ki je na tem koncu sveta stalnica. Ker steza ni bila primerna za dirkanje, se je sprint dirka zamaknila za več kot uro, na koncu jo je dobil Marquez, ki je bil hitrejši od Di Giannantonia in Jorgeja Martina . V poznejšem terminu so bile izvedene tudi kvalifikacije moto3, ki jih je dobil Joel Esteban pred Valentinom Perronejem in Hakimom Danishem . Zaradi težav na stezi so bili organizatorji primorani prestaviti kvalifikacije srednjega jakostnega razreda na danes.

Nedeljski spored se bo s kvalifikacijami razreda moto2 začel ob 13.40 po našem času, ob 14.40 sledi ogrevanje dirkačev razreda MotoGP, ob 16.00 pa bo že čas za prvo dirko - pomerili se bodo dirkači razreda moto3, razplet si boste lahko pogledali na VOYO.

Ob 17.10 se bomo v prenos vklopili tudi na Kanalu A, najprej bomo skupaj pospremili dirko razreda moto2, nato pa še dirkaško preizkušnjo elitnega razreda, rdeče luči bodo v Goianii ugasnile ob 19.00.