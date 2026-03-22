MotoGP

Začetek dirkaške nedelje v Braziliji: najprej kvalifikacije moto2

Goiania, 22. 03. 2026 12.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
MotoGP VN Brazilije

Pred nami je še sklepno dejanje dirkaškega vikenda v Braziliji. Najprej nas čakajo še kvalifikacije srednjega jakostnega razreda, ki so bile zaradi udrtine na stezi preložene na nedeljo. Pozno izpeljane kvalifikacije razreda moto3 je dobil Joel Esteban pred Valentinom Perronejem in Hakimom Danishem. Ob 16.00 na VOYO začnemo s prenosom dirke.

FOTO: VOYO

Na kvalifikacijah kraljevskega razreda je bil najhitrejši Italijan Fabio Di Giannantonio, sledil mu je rojak in eden glavnih favoritov za zmago Marco Bezzecchi, na tretjem mestu pa je končal Španec Marc Marquez. Kvalifikacije so zaznamovali številni padci, med drugim se je na tleh znašel tudi aktualni svetovni prvak.

Udrtina na ciljni ravnini brazilske steze
Po opravljenih kvalifikacijah razreda MotoGP se je na ciljno-startni ravnini steze v Braziliji pojavila udrtina, ki je dodobra spremenila dirkaško dogajanje v Južni Ameriki. Luknja je nastala zaradi obilnega deževja, ki je na tem koncu sveta stalnica. Ker steza ni bila primerna za dirkanje, se je sprint dirka zamaknila za več kot uro, na koncu jo je dobil Marquez, ki je bil hitrejši od Di Giannantonia in Jorgeja Martina. V poznejšem terminu so bile izvedene tudi kvalifikacije moto3, ki jih je dobil Joel Esteban pred Valentinom Perronejem in Hakimom Danishem. Zaradi težav na stezi so bili organizatorji primorani prestaviti kvalifikacije srednjega jakostnega razreda na danes.

Preberi še Po drami z vdrtim asfaltom v Braziliji slavil Marc Marquez

Nedeljski spored se bo s kvalifikacijami razreda moto2 začel ob 13.40 po našem času, ob 14.40 sledi ogrevanje dirkačev razreda MotoGP, ob 16.00 pa bo že čas za prvo dirko - pomerili se bodo dirkači razreda moto3, razplet si boste lahko pogledali na VOYO.

Ob 17.10 se bomo v prenos vklopili tudi na Kanalu A, najprej bomo skupaj pospremili dirko razreda moto2, nato pa še dirkaško preizkušnjo elitnega razreda, rdeče luči bodo v Goianii ugasnile ob 19.00.

'Nisem pričakoval zmage, mislil sem že, da bo Diggio nemogoče ujeti'

bibaleze
Portal
Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
Otroci po naročilu: upanje ali nevarnost?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
zadovoljna
Portal
Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Tedenski horoskop: Device delajo na potrpežljivosti, pred škorpijoni so notranje spremembe
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
Nepričakovan zaplet med operacijo, ki ga zdravniki niso pričakovali
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Demenca: manj znani zgodnji znaki, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
Zakaj univerzalna prehrana ne deluje: kako krvna skupina vpliva na vaše počutje
cekin
Portal
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Od pobeglega najstnika do milijonarja: zgodba Britanca, ki je obogatel na Tajskem
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
moskisvet
Portal
Kdo so trije prijatelji, ki lahko obiščejo Michaela Schumacherja?
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
Na to morate biti pozorni pri nakupu novega kolesa
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Kako prepoznati žensko, ki vas ima rada samo zaradi denarja?
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
Znanstveniki odkrili še eno prednost veganske prehrane
dominvrt
Portal
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
okusno
Portal
Skuhajte v nedeljo, jejte ves teden: 3 preproste ideje
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Mož iz ozadja
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
