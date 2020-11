Zadnje dejanje na stezi, ki je za večino 'pot v neznano'

Na uradni spletni strani tekmovanja so zadnjo veliko nagrado sezone 2020 primerno označili za"pot v neznano". Steza v Portimau je namreč (skoraj) popolna neznanka za dirkače, ki se po njej sploh še niso zapeljali s tekmovalnimi motocikli. Eden redkih, ki je to v karieri že storil, je Britanec Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), za katerega bo to morda celo zadnja dirka motoGP v karieri, saj se z novim letom seli k Yamahi, za katero bo opravljal naloge testnega dirkača. Poslavlja se tudi italijanski veteran Andrea Dovizioso; načrti dirkača tovarniške ekipe Ducati za prihodnjo sezono predvidevajo vsaj enoletni umik iz karavane, a zdravstveno stanje Marca Marquezabi mu kaj lahko ponudilo nepričakovano priložnost v vrstah Repsol Honde.

A nazaj k Crutchlowu, ki je v Portimau leta 2009 celo osvojil naslov v prvenstvu World Supersport. Trikratni zmagovalec dirk za veliko motociklistično nagrado je nad stezo navdušen.

"Vesel sem in zadovoljen, da sem prišel na tako dobro dirkališče,"je uradna spletna stran tekmovanja citirala Crutchlowa."Portimao ... Nanj imam izvrstne spomine, na tej stezi sem osvojil naslov Supersport in nekaj dobrih rezultatov sem dosegel tudi v razredu superbike. Pred nekaj meseci nisem prišel sem na testiranja, a poznam dirkališče, tako da ne bom vozil povsem na slepo. Fantastično je, da lahko sodelujem na takšnem dogodku, in lepo je, da bo to moja zadnja (dirka, op. a.). To je za večino dirkačev nova steza in prepričan sem, da bodo vsi dali sto odstotkov. Nekaterim motociklom bo ustrezala, spet drugim morda ne. Bo pa zelo zabavno, ker mislim, da bo dirka dobra. Različni deli steze bodo ustrezali različnim dirkačem ter motociklom. Počutim se dobro. Počutim se dobro pred začetkom konca tedna, v katerem bo na sporedu zadnja tekmovalna preizkušnja."