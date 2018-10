Dovizioso prepričan: Z drugim mestom v Avstraliji smo potrdili vse!

Čeprav je z odstopom na dirki za VN Japonske v Motegju Andrea Doviziosoostal brez vseh možnosti, da v letošnji sezoni osvoji naslov svetovnega prvaka, je Italijan s potekom letošnje sezone več kot zadovoljen. In dobre občutke je potrdil tudi na zadnji dirki na Phillip Islandu. Aktualni podprvak razreda motoGP je namreč osvojil drugo mesto in ima pred zadnjima dvema dirkama sezone 15 točk prednosti pred Valentinom Rossijem, s katerim se bori za naslov podprvaka v letošnji sezoni. A bolj kot drugo mesto, dirkača moštva Ducati razveseljuje dejstvo, da so bili rdeči iz Bologne v letošnji sezoni konkurenčni na prav vseh dirkališčih, ne zgolj na tistih, s hitrimi ravninami. Zgolj smola in nekaj odstopov zaradi katerih ni bil kriv sam, se Dovi letos ni uspel boriti za naslov prvaka, na katerega italijansko moštvo čaka že vse od leta 2007, ko jih je na vrh sveta (prvič in zadnjič v zgodovini razreda motoGP, op. p.) popeljal Casey Stoner.

"To je bilo zadnje pomembno testiranje pred koncem letošnje sezone. Napredek je ogromen. Po nekaj krogih sem se znašel v vodstvu in tega res nisem pričakoval! Veliko dobrih stvari se je zgodilo med dirko na Phillip Islandu, res sem vesel, saj na tej stezi nikoli nisem bil konkurenčen," je žarel od veselja Dovizioso, ki je v letošnji sezoni zmagal na treh dirkah (Losail, Brno in Misano, op. p.), tri zmage pa je rdečim iz Bologne privozil še Jorge Lorenzo. Da je Ducati res hiter na avstralskem dirkališču sta minuli konec tedna potrdila tudi Alvaro Bautistas četrtim in Jack Millers sedmim mestom.

"Na vseh prostih treningih smo potrdili napredek glede na lansko sezono. Aerodinamični dodatki delujejo dobro, res velik napredek glede na lansko sezono,"nadaljuje Dovi, ki je na lanski VN Avstralije za zmagovalcem zaostal za kar 22 sekund."Toda to še vseeno ni bilo dovolj za zmago, saj sem sredi zavojev izgubil preveč hitrosti. Na ciljni ravnini smo bili hitri, a nismo dovolj pridobili za izgubljeno med zavoji. Še vedno lahko napredujemo in to bomo delali tudi v prihodnje," je še dodal Italijan, ki bo v naslednji sezoni znova naskakoval tako želeni naslov svetovnega prvaka, katerega je letos znova prepričljivo osvojil Marc Marquez. Že ta konec tedna pa bo imel novo priložnost za zmago. V Sepangu se bo namreč končala naporna azijska turneja, na malezijskem dirkališču pa dirkač ducatija brani lansko zmago.