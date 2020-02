Zadnji krogi testiranj: Quartararo vodi, na stezi tudi Lorenzo

Do 14. ure, ko so dirkači v Sepangu odšli na krajši premor za kosilo, je na testiranjih motoGP spet vodil Francoz Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), ki je bil najhitrejši tudi v petek in soboto. Zjutraj je postavil neulovljiv čas 1:58,349 sekunde, ki je bil sicer le za 0,082 sekunde hitrejši od tistega, ki je uspel Britancu Calu Crutchlowu (LCR Honda Castrol). Le za nekaj več kot desetinko je zaostal tretjeuvrščeni Katalonec Alex Rins (Team Suzuki Ecstar).

Na suhi stezi so dirkači, ki so večinoma poskusili s hitrimi "kvalifikacijskimi" krogi, preizkušali novo Michelinovo mehko gumo. Pozornost je plenil tudi povratek Jorgeja Lorenza, ki je z yamaho sicer že odpeljal veliko kilometrov na neuradnih testiranjih na začetku tedna, tokrat pa se je prvič preizkusil še na uradnem delu dogajanja v Maleziji. Opravil je 28 krogov in z zelo spodobnim časom za 1,3 sekunde zaostal za vodilnim Quartararojem. Lorenzov novi testni kolega Kacujuki Nakasuga je z YZR-M1 preizkušal novo napravo, tako imenovani "holeshot", ki izboljšuje starte oziroma drži sprednjo gumo na tleh ob pospeševanju.

Velik zaostanek Vinalesa, Rossi do 5. mesta

Tretji Rins je preizkušal novo šasijo Suzukija GSX-RR, ki jo je rojak in moštveni kolega Joan Mirpreizkusil že v soboto. Svetovni prvak Marc Marquez (Repsol Honda Team) je v preizkus dobil nekaj novosti, s katerimi je na stezi motocikle že preverjal trenutno drugouvrščeni Crutchlow. Marquez je bil do kosila dvanajsti s časom 1:58,772 sekunde. Vodilni dirkač z ducatijem je zaenkrat Francesco Bagnaia na četrtem mestu, njegov sotekmovalec pri ekipi Pramac Racing Avstralec Jack Miller pa je nepoškodovan vstal po padcu v 15. ovinku. Danilo Petrucci in Andrea Dovizioso sta s tovarniškim moštvom preizkušala aerodinamične novosti na sprednjem delu motocikla.

Čeprav je postavil šele 18. čas, je s tovarniško yamaho Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) za vodilnim Quartararojem zaostal za vsega 0,820 sekunde. Vsi dirkači, med njimi je bil tudi Katalonec, se seveda niso osredotočili zgolj na hitre kroge, je pa bila nedeljska izenačenost dirkačev zares navdušujoča. Na petem mestu je svoje navijače navdušil tudi legendarni Valentino Rossi(Monster Energy Yamaha/+0,192).

Izidi zadnjega dne testiranj v Sepangu (do 14. ure):

1. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) 1:58,349 sekunde

2. Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) + 0,082

3. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0,101

4. Francesco Bagnaia (Pramac Racing) + 0,153

5. Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,192

6. Danilo Petrucci (Ducati Team) + 0,257

7. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) + 0,261

8. Jack Miller (Pramac Racing) + 0,267

9. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 0,345

10. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0,387