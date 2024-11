Marquez vrši pritisk na vodilnega Bagnaio, Martin tretji

Zgolj ena dirka nas loči od konca sezone motociklističnega prvenstva in odločitve o naslovu prvaka. Jorge Martin ima 19 točk prednosti pred Francescom Bagnaio in tako lepo priložnost, da danes prvič v karieri v elitnem razredu slavi skupno zmago v prvenstvu. Toda Italijan je z zmago na kvalifikacijah in sprintu Špancu dal vedeti, da se ne predaja in še vedno ohranja upe na preobrat. Kako se bo razpletel zadnji ples dirkačev razreda motoGP bo jasno prav kmalu, s prenosom dirke smo že začeli na Kanalu A in VOYO.