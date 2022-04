Martin do svojega drugega 'pola' v sezoni, iz prve startne vrste še Miller in Bagnaia

Aktualni svetovni prvak Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) se je izkazal na predzadnjem tretjem treningu pred večernimi kvalifikacijami v Austinu, potem ko je za slabih šest stotink sekunde prehitel odličnega Eneo Bastianinija iz moštva Gresini Racing MotoGP. Tretje mesto si je privozil prav tako dobro razpoloženi Avstralec, Jack Miller iz Ducatija, ki je za Francozom zaostal za slabih osem stotink sekunde.

Kljub veliki zdravstvenim težavam se je zelo dobro odrezal tudi osemkratni svetovni prvak Marc Marquez (Repsol Honda Team), ki se je s četrtim mestom približal najboljšim. Devetindvajsetletni Katalonec je bil še za odtenek boljši na zadnjem četrtem prostem treningu, saj je zaostal zgolj za Francescom Bagnaio (Ducati Lenovo Team). Tretji je bil Bastianini.

V hitrejši kvalifikacijski skupini (Q2) smo spremljali izjemno zanimivo dogajanje, ki je ponudilo dva padca favoritov za najboljše startne položaje. Fabio Quartararo s tovarniško Yamaho in Enea Bastianini, ki je od prihoda v Austin kazal odlične vožnje, sta sredi kvalifikacij zdrsnila s steze, a jima to ni vzelo volje za nadaljnji boj. Francoz je kvalifikacijsko dirko končal na šestem mestu, Italijan pa se je uvrstil na mesto višje. Oba bosta tako iz druge startne vrste iskala svojo pot do čim boljše uvrstitve. Vse skupaj je najbolje izkoristil Jorge Martin (Pramac Racing), ki je vnovič dokazal, da zna vnovčiti napake tekmecev. "Prekrasen kvalifikacijski dan je za mojo ekipo, ki je v pripravah storila vse, da to preizkušnjo izpeljemo brez večjih napak. Tudi izbira mehkejših pnevmatik je bila tokrat pravilna odločitev, a v nedeljo je nov dan. Tudi na sami dirki želim potrditi dobro formo in, če bo to mogoče, doseči vidnejši rezultat," je po kvalifikacijski zmagi dejal zadovoljni Martin.

Tudi Jack Miller je napovedal, da bo dobre občutke z uvodnih prostih treningov skušal prenesti v kvalifikacije, kar mu je na koncu tudi uspelo. Pičle tri tisočinke sekunde so ga ločile od najugodnejšega startnega položaja, toda Avstralec ni skrival zadovoljstva z doseženim. "V tako zgoščeni konkurenci je vedno lepo v dirko kreniti iz prve startne vrste. Vesel sem, da sva s Peccom (moštvenim kolegom Francescom Bagnaio, op. p.) dokazala, da je bil nekoliko slabši uvod v sezono zgolj splet nesrečnih okoliščin. Zdaj sem na pravi poti in upam, da bom to pokazal na nedeljski dirki," je povedal Miller.

Izkušeni Johann Zarco je s četrtim mestom napovedal resen boj celo za zmago, od 7. do 10. mesta so se po vrsti uvrstili Alex Rins, Joan Mir, Marc Marquez in Takaaki Nakagami.