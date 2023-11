Zahtevni pogoji, živci in bitka do konca. Kdo bo popustil?

Po novi sobotni zmagi 'kralja sprint dirk' Jorgeja Martina je nekaj jasno, letošnje prvenstvo motoGP ne bo odločeno v Katarju. Če bomo v letu 2023 dobili novega prvaka, ali bo s prevlado nadaljevali aktualni Francesco Bagnaia, bomo zvedeli na evropskih tleh, v Valencii. Le sedem točk loči vodilna, nedeljska dirka pa obeta nov spektakel. prenos ogrevanja se na VOYO začne ob 13.40, ob 15.00 sledi dirka v razredu moto3, Kanal A pa se z dirkama moto2 in motoGP vklopi od 16.10 dalje.

MotoGP – VN Katarja

Pred VN Katarja se je veliko govorilo o pritisku. Debate o tem ali sta vodilna dirkača pripravljena tvegati kazni zaradi prenizkega pritiska v pnevmatikah so potekale celoten teden pred odhodom v Katar. Tam pa je na sceno stopila drugačna vrsta pritiska, psihološki. "Gre za dirko, kjer je poraba pnevmatik zelo visoka. Tekmujemo z najtršim, ki jih imamo, ker nimamo trših pnevmatik, drugače bi jih uporabili. Včeraj stvari niso delovale dobro, a morda tudi zato, ker sem čutil tako velik pritisk, kar mi ni pomagalo. Danes sem se odločil, da bo, kar bo. Uživati moram v vožnji, in to sem tudi storil. Končal sem na petem mestu v drugem kvalifikacijskem delu, kljub temu pa sem sem uspel cel dan uživati, imeti pozitivna čustva. Med dirko sem se počutil bolje kot kdaj koli prej. Videli bomo, ali bom jutri s pomočjo nadziranja porabe pnevmatike lahko prišel tja kamor želim in se do konca boril za zmago," je po novi sprint zmagi dejal izzivalec Jorge Martin.

Francesco Bagnaia na drugi strani znova ni bil zadovoljen po soboti. Na kvalifikacijah je dosegel četrti najhitrejši čas, na sprint dirki je v cilj pripeljal peti. Na krajših sobotnih dirkah je aktualni prvak zadnjič zmagal avgusta v Avstriji. Zdi se, da v nedeljsko dirko vedno znova vstopi po težavnem petku in soboti, tudi tokrat ni bilo drugače. "Že od prvega kroga sem imel sem težave s pnevmatikami. Poskušal sem vse, da bi bil na čelu, da ne bi izgubil preveč točk, vendar mi ni šlo dobro, saj sem na koncu končal na petem mestu, Jorge pa je zmagal, s čimer je ukradel sedem točk. Kar me moti, je to, da imamo vedno znova vikende, ko delamo zelo dobro, smo zelo hitri, odpravljamo se na dirko z mislijo, da imamo ritem, da bi bili spredaj ali zmagali in nato na dirki znova začutim popolnoma drugačen občutek kot običajno. To, kar sem videl danes in kar se mi je zgodilo, je malo nenavadno, vendar se včasih lahko zgodi," po sprint dirki ni deloval samozavestno Italijan.

Kljub zgolj 11 krogom je sprint dirka ponudila številne zanimive in napete bitke. Ena od njih, med Bagnaiao in Martinom, bi se že v prvem krogu lahko končala s padcem, saj sta se Italijan in Španec ve enem od prvih ovinkov dotaknila z motocikli. Bagnaia je po dirki "kratek stik" poskušal postaviti v kontekst borbe dveh zmage željnih in nepopustljivih dirkačev. "Obstajajo dirkači, ki raje vozijo na tak način, in drugi, ki tega ne marajo. Njegov način vožnje je zelo agresiven. Gre za 'fizično' vožnjo, ker sva se dotaknila, vendar mi je to všeč," je novo nedeljsko poslastico napovedal lanski prvak.