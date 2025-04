Zakaj je Marquez povzročil kaos in prestavil start v Austinu?

Dirka v Austinu je bila razglašena za dežno, zato so se favoriti večinoma odločili na svoj motocikel namestiti pnevmatike za mokro stezo. Marc Marquez se je nekaj trenutkov pred ogrevalnim krogom odločil zamenjati pnevmatike, s tem pa sprožil val menjav tudi med drugimi dirkači, ki so stekli za njim proti garažam. V čisti zmedi je Maverick Vinales ostal brez motocikla, organizatorji pa so se v želji po varnem začetku dirke odločili start nekoliko zamakniti.

Člen 1.18.1 v pravilniku MotoGP določa, da se start dirke prekine, če več kot deset dirkačev zapusti startne pozicije. Ta pogoj tokrat ni bil izpolnjen, saj je startno vrsto zapustilo natanko deset dirkačev, direktorju dirke pa so se kljub temu odločili preložiti začetek zaradi varnostnih razlogov. "Start smo preložili in izvedli hitri startni postopek zaradi varnostnih razlogov. Ogrevalnega kroga ni bilo mogoče varno izvesti. Nov start dirke je bil edina varna rešitev za to nenavadno situacijo. Dogodek bomo analizirali in ponovno preučili pravila," je pojasnil direktor dirke Mike Webb.

Na prvi pogled impulzivna reakcija Marqueza se je po dirki izkazala za načrtovano, kar je dirkač, ki je sicer dirko končal na tleh, tudi potrdil: "Dobro poznam pravila in vem, kako se gibati na meji dovoljenega. Sedem minut pred začetkom sem svojega glavnega mehanika Marca Rigamontija vprašal, ali je moj drugi motocikel pripravljen. Povedal mi je, da je. Nato sem mu rekel, da bom morda zapustil startno vrsto, saj sem predvideval, da bo, ko bom odšel, vsaj še deset dirkačev sledilo mojemu zgledu in da bodo zaradi tega prekinili start. In točno to se je zgodilo."