Zakaj se je Yamaha odpovedala svoji prepoznavni tehnologiji?

Yamaha je bila po odhodu Suzukija edina, ki je v prvenstvu motoGP vztrajala pri vrstnem štirivaljniku, ki se v praksi vse težje kosa s konkurenti V4 zasnove. A tudi oni so se v iskanju hitrosti odpovedali svoji ikonični tehnologiji. Poglobili smo se v izjave Yamahinih šefov in raziskali, kaj so prednosti in slabosti vrstnega štirivaljnika.