MotoGP

'Zakaj VN Katarja ostaja nepreklicno v koledarju? Ker prinaša največ zelencev'

Doha, 17. 03. 2026 08.25 pred 1 uro 2 min branja 1

M.J.
Marc Marquez

Dirka motociklistov za svetovno prvenstvo v Katarju v kategoriji motoGP, ki je bila predvidena 12. aprila, je bila zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prestavljena na 8. november. Sezona se vse od leta 1949 še ni zavlekla tako v december. Prestavitev sledi odpovedi dveh dirk svetovnega prvenstva formule 1 za Veliko nagrado v Perzijskem zalivu. Motociklistično karavano ta konec tedna čaka druga dirka sezone v Goianii v Braziliji. Tekme najelitnejšega motociklističnega razreda se v Južno Ameriko vračajo po točno 22 letih.

"Ta odločitev je bila sprejeta v sodelovanju z Mednarodno motociklistično zvezo, mednarodnimi organizatorji in lokalnimi oblastmi, glavni cilj je zagotoviti varnost, dobro počutje in optimalno organizacijo dogodka za vse udeležence in gledalce," je pojasnil direktor podjetja Dorna Sports, ki vodi prvenstvo, Carmelo Ezpeleta.

Carmelo Ezpeleta
Carmelo Ezpeleta
FOTO: MotoGP

"Prednost ostaja varnost vseh, ki so vključeni v MotoGP, ter zagotovilo, da se vsak Grand Prix izvede po najvišjih možnih varnostnih standardih," je še povedal izvršni direktor motoGP Carmelo Ezpeleta, ki si prizadeva tudi za to, da bodo imetniki vstopnic lahko obiskali novembrsko dirko. 

"Zavedamo se, kako pomembno je našim navijačem jasno sporočiti, da bodo lahko vstopnice uporabili za naslednji dogodek, obenem pa se želim zahvaliti tudi prizoriščema v Portimau in Valencii za sodelovanje in prilagodljivost. Prepričani smo, da nam bo posodobljeni koledar omogočil ohraniti kakovost prvenstva."

Enako stališče so izrazili tudi organizatorji VN Katarja: "Spoštujemo in podpiramo odločitev o prestavitvi VN Katarja," pa je, kot poroča Gazzetta, dejal Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, predsednik katarske zveze QMMF in steze Lusail. "Zahvaljujemo se navijačem, ekipam in partnerjem za razumevanje in podporo. Veselimo se, da bomo vse gostili novembra."

Ta prestavitev pomeni, da se bo sezona SP v motociklizmu končala nekoliko pozneje, kot je bilo načrtovano. Velika nagrada Katarja je bila prvotno načrtovana kot četrta dirka sezone, zdaj pa bo to 20. in predzadnja v prvenstvu. 

"In tu utegne biti težava. Temperature v Valencii in na splošno v tehj krajih so okoli decembra v povorečju nekje 15 stopinj in običajno so tam v tem času številne nevihte in muhasto vreme. In zakaj je VN Katarja nepreklicno ostala v koledarju, v formuli pa bržkone ne bo," se sprašuje Gazzetta Dello Sport in takoj ponuja odgovor. "Razlog je na dlani. Izključno zato ker Katar prinaša največ denarja v mošnjiček organizatorja dirk, nobeno drugo prizorišče se mu po tej plati ne more niti približati," zaključuje milanski rožnati časnik. 

Velika nagrada Portugalske, ki bi morala biti 15. novembra, je zato prestavljena na 22. november, medtem ko bo tradicionalna zadnja dirka sezone v Valencii potekala 29. novembra, teden dni kasneje, kot je bilo načrtovano.

Prenovljen Motogp koledar za leto 2026
Prenovljen Motogp koledar za leto 2026
KOMENTARJI1

JackRussell
17. 03. 2026 10.01
Tile starci iz moto športa so kot politiki, nikakor da gredo v dom upokojencev i pustijo vajeti iz rok. Španska kuhinja, denar in šov za rajo.
