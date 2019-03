Zakleti Jerez: Na dirki se je tragično ponesrečil 14-letni dirkač

Kot so poročali španski mediji, je najstnik padel v šestem krogu dirke, nato pa se je vanj zaletel drugi motociklist. Motociklistična zveza španske pokrajine Andaluzija je sporočila, da so poškodovanega mladeniča prepeljali v bolnišnico v Jerezu, kjer pa je podlegel hudim poškodbam.

Marcos Garridoje veljal za enega bolj talentiranih španskih dirkačev in tragična novica o njegovi smrti je hitro obšla svet in o tragediji so izvedeli tudi dirkači, ki tekmujejo v elitnem razredu motoGP. Tako se je prek twitterja mlademu rojaku poklonil aktualni svetovni motociklistični prvak Marc Marquez. "Novica o izgubi Marcosa Garrida je zelo žalostna za naš šport. Družin in prijateljem želim, da ostanejo močni v teh težkih časih. Marcos, počivaj v miru,"je zapisal trikratni zaporedni prvak razreda motoGP. "Pošiljam podporo celotni družini mladega Marcosa. To je zelo žalosten dan. Počivaj v miru," pa je zapisal Maverick Vinales.

Dirkališče, ki je sicer poimenovano po legendarnem, trinajstkratnem svetovnem prvaku Angelu Nietu, ki je umrl leta 2017, v zadnjem času ni ravno srečen kraj za vse, ki so povezani z motociklizmom. Spomnimo, pred dnevi je na velik požar na dirkališču popolnoma uničil dirkaški 'paddock' novo nastalega razreda motoE. V tem primeru k sreči nihče ni bil poškodovan. Žal pa je v tokratni nesreči življenje izgubil mlado Marocs.

Počivaj v miru.