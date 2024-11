Zapustil moto2, da se poveže z Alahom in bos prehodi svet

Axel Pons, sin nekdanjega motociklističnega dirkača Sita Ponsa, je v razredu moto2 tekmoval do leta 2017, nato pa zapustil omenjeni svet in postal maneken. Ker ga tudi to ni zadovoljilo, se je za nekaj časa umaknil na samotni otok, javnost pa dodatno šokiral z videoposnetki, na katerih je razkril, da že zadnjih šest let hodi bos. V 15 mesecih je prehodil od Španije do Pakistana, njegov cilj pa je, da bos obhodi cel svet.