Zaradi Pedrose na vidiku vojna med Hondo in KTM?

Avstrijski proizvajalec motociklov je ujel enega najbolj talentiranih dirkačev v zadnjem desetletju, direktor KTM-a Stefan Pierer pa je začudenje nad odločitvijo Honde, da Španca ne potrebujejo, javno kritiziral:"Za razliko od Japoncev mi pomen družine jemljemo dobesedno. Si lahko mislite, da so se od Danija Pedrose poslovili čez noč, in to po 14 letih s Hondo. Kako ozkogled moraš biti."

"On je heroj, pravi ambasador. Mi stojimo za svojimi ljudmi, v dobrem in slabem. Če se dirkač poškoduje, ga podpiramo," je bil še oster Pierer na predstavitvi v Mattighofnu, kjer Pedrose ni bilo.

"Leta 2003 sem mu ponudil, da sede na motor in osvoji naslov prvaka v 125-kubičnem razredu. Kakršen talent je, mu je to tudi uspelo. V sezoni 2004 in 2005 smo mu pripravili motor in zapored je osvojil naslova prvaka v srednjem razredu. Takšen talent je bil Dani. Leto zatem ga je Honda poslala v razred motoGP,"je Puig poudaril vrhunce Španca.

Toda Puig, ki slovi po tem, da brez dlake na jeziku pove nekomu, kaj si misli, in je tisti človek, ki je Pedroso pripeljal v svetovno prvenstvo: "Če je kdo podpiral Pedroso na njegovi dirkaški poti, potem je bila to Honda."

"To pomeni 13 let v motoGP-ju in ves čas smo ga podpirali v dobrem in slabem," je še pripomnil vodja moštva. Pedrosa je imel veliko uspehov v kraljevem razredu, toda tudi obilico smole. Predvsem številne poškodbe (op. p. zlomljene ključnice) so mu preprečile, da bi osvojil naslov prvaka med elito. Honda mu je, vsaj navzven, stala ob strani, ko je na uvodni dirki v Katarju pred leti sporočil, da bo moral izpustiti neznano število dirk zaradi težav z bolečimi rokami oz. takoimenovanim 'armpumpom'.

Za konec branjenja časti Honde pa je Puig privarčeval najmočnejše orožje: "Da bi KTM prišel na takšen nivo podpore dirkačem, potem bi moral Pol Espargaro in Johann Zarco v tovarniškem moštvu KTM-a ostati vse do leta 2031. Rad bi videl, da to naredijo."

Pedrosa, ki je bil lani sprejet med legende motoGP, je kot testni dirkač prvič preizkusil KTM RC16 lani decembra na zasebnem testu v Jerezu. Uradna testiranja v Sepangu in Katarju pa je zaradi okrevanja po operaciji ključnice izpustil.