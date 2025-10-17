Zaradi močnega vetra želijo dirkači glavno dirko prestaviti na soboto

Phillip Island je znan po svojih neugodnih vetrovih, ki dirkačem na avstralski stezi vsakič znova grenijo življenje. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, nad močnimi sunki vetra so se dirkači pritoževali že po petkovih treningih.
"Steza je zelo neravna in grbinasta, veter pa je bil že danes zelo blizu meje, ki še omogoča varno dirkanje. In kot kažejo vremenske napovedi, je bil to še najmanj vetroven dan v vsem koncu tedna," je po prvem dnevu dirkanja v Avstraliji povedal Francesco Bagnaia.
Veter naj bi bil najmočnejši prav v nedeljo opoldne, ko je na sporedu glavna dirka razreda motoGP. V nedeljo bi lahko sunki vetra presegli hitrost 50 ali celo 60 km/h. Bagnaia tako predlaga, da se klasično dirkaško preizkušnjo v dolžini 27 krogov prestavi na soboto, sprint pa bi v tem primeru lahko poskusili izpeljati v nedeljo.
"Mislim, da bi bilo dobro prestaviti daljšo dirko na soboto. To bom tudi predlagal na zasedanju za varnost dirkačev. Pomembno je, da spregovorimo o tem in najdemo rešitev," je še dejal Italijan.
Prestavitev klasične dirkaške preizkušnje za veliko nagrado Avstralije na soboto ne bi bila novost, saj smo ta scenarij doživeli že leta 2023. Tudi takrat je bila vremenska napoved za nedeljo izjemno slaba, zato so daljšo dirko izpeljali v soboto, v nedeljo pa bi moral biti na sporedu še sprint, ki pa je bil nato zaradi močnega vetra in naliva odpovedan.
Dirkač iz Torina ni bil edini, ki se je zavzel za izvedbo klasične dirke v soboto, podobnega mnenja je bil tudi Luca Marini. "Upam, da bo nekdo sprejel to odločitev, preden se začnejo padci v razredu moto2. To se je v preteklosti že zgodilo in ne želimo, da se ponovi. Bolje je biti previdnejši, kajti na tej stezi so padci vedno grdi," je dejal dirkač Honde.
S spremembo dirkaškega sporeda pa se med drugim strinjata še Ai Ogura in Alex Rins, zlasti glasen o tem, kako nevarno je lahko dirkanje v vetrovnih pogojih, pa je bil Miguel Oliveira.
"Če bodo sunki vetra res presegli 60 km/h, kot je to napovedano, bo težko dirkati. Zato bi jaz klasično dirko izpeljal v soboto, četudi mogoče vodstvo temu ni ravno naklonjeno," je svoje mnenje izrazil Portugalec.
"Če bi konstantno pihalo s hitrostjo okoli 40 km/h, se to še da prenesti, lahko predvidiš dirkaške linije in prilagodiš slog dirkanja. Toda sunki so zelo nepredvidljivi. Težava je, da se lahko na treningih še nekako rešimo; odpeljemo širšo linijo, zaviramo nekoliko prej. Toda če vstopimo skupaj v prvi krog, lahko postane že izziv, da sploh ostaneš na stezi," je še dejal Oliveira, ki je leta 2019 pri hudem padcu že začutil moč avstralskega vetra.
Po drugi strani pa Pedro Acosta vztraja, da bi bilo pametno ostati pri prvotnem sporedu in dirke ne premikati z nedelje. Španec trdi, da je pomembno razlikovati med vremensko napovedjo za ta konec tedna in tisto iz leta 2023, ko je dodatno varnostno tveganje poleg vetra predstavljal tudi močan dež.
"Leta 2023 je bilo drugače, tisto nedeljo sem dirkal v razredu moto2 in sestavilo se je veliko stvari, pihalo je s hitrostjo 80 km/h in deževalo je. Videti se ni dalo ničesar, saj je bilo nebo tako temno, da se je zdelo, kot da dirkamo ponoči," se je spominjal slabih razmer, ki so se nad Phillip Island zgrnile pred dvema letoma.
"Toda če bo sončno in s primerno temperaturo ... Zagotovo je veter pomemben dejavnik, toda nevarno je, če se sestavi več dejavnikov. Takrat bi razumel, da se dirka premakne na soboto, toda če gre zgolj za veter, moramo dirkati v nedeljo," je še prepričan Acosta.
Ali bo vodstvo tekmovanja ukrepalo in spreminjalo dirkaški spored, še ni jasno. Vsekakor pa dirkače jutri najprej v zgodnjih jutranjih urah po našem času čaka še zadnji prosti trening, nato pa sledijo kvalifikacije, ki jih bomo od 1.45 v živo prenašali na Kanalu A in VOYO.
