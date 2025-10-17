Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Zaradi močnega vetra želijo dirkači glavno dirko prestaviti na soboto

Phillip Island, 17. 10. 2025 18.17 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Dirkaška karavana svetovnega motociklističnega prvenstva je zbrana na avstralskem Phillip Islandu. Dirkači so imeli že na petkovih treningih obilo težav z vetrom, ki naj bi se do nedelje le še okrepil. Zato številni dirkači s trikratnim svetovnim prvakom Francescom Bagnaio na čelu pozivajo k prestavitvi glavne dirke na soboto, sprintersko dirko pa bi v tem primeru, če bi vreme dopuščalo, izpeljali v nedeljo. Ali bo vodstvo tekmovanja uslišalo njihove zahteve, še ni znano.

MotoGP: VN Avstralije
MotoGP: VN Avstralije FOTO: 24ur.com

Phillip Island je znan po svojih neugodnih vetrovih, ki dirkačem na avstralski stezi vsakič znova grenijo življenje. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, nad močnimi sunki vetra so se dirkači pritoževali že po petkovih treningih.

Preberi še Bezzecchi podrl rekord steze v Avstraliji

"Steza je zelo neravna in grbinasta, veter pa je bil že danes zelo blizu meje, ki še omogoča varno dirkanje. In kot kažejo vremenske napovedi, je bil to še najmanj vetroven dan v vsem koncu tedna," je po prvem dnevu dirkanja v Avstraliji povedal Francesco Bagnaia.

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia FOTO: MotoGP

Veter naj bi bil najmočnejši prav v nedeljo opoldne, ko je na sporedu glavna dirka razreda motoGP. V nedeljo bi lahko sunki vetra presegli hitrost 50 ali celo 60 km/h. Bagnaia tako predlaga, da se klasično dirkaško preizkušnjo v dolžini 27 krogov prestavi na soboto, sprint pa bi v tem primeru lahko poskusili izpeljati v nedeljo.

"Mislim, da bi bilo dobro prestaviti daljšo dirko na soboto. To bom tudi predlagal na zasedanju za varnost dirkačev. Pomembno je, da spregovorimo o tem in najdemo rešitev," je še dejal Italijan.

Prestavitev klasične dirkaške preizkušnje za veliko nagrado Avstralije na soboto ne bi bila novost, saj smo ta scenarij doživeli že leta 2023. Tudi takrat je bila vremenska napoved za nedeljo izjemno slaba, zato so daljšo dirko izpeljali v soboto, v nedeljo pa bi moral biti na sporedu še sprint, ki pa je bil nato zaradi močnega vetra in naliva odpovedan.

Dirkač iz Torina ni bil edini, ki se je zavzel za izvedbo klasične dirke v soboto, podobnega mnenja je bil tudi Luca Marini. "Upam, da bo nekdo sprejel to odločitev, preden se začnejo padci v razredu moto2. To se je v preteklosti že zgodilo in ne želimo, da se ponovi. Bolje je biti previdnejši, kajti na tej stezi so padci vedno grdi," je dejal dirkač Honde.

Dirkači so imeli že v petek veliko težav s sunki vetra.
Dirkači so imeli že v petek veliko težav s sunki vetra. FOTO: MotoGP

S spremembo dirkaškega sporeda pa se med drugim strinjata še Ai Ogura in Alex Rins, zlasti glasen o tem, kako nevarno je lahko dirkanje v vetrovnih pogojih, pa je bil Miguel Oliveira.

"Če bodo sunki vetra res presegli 60 km/h, kot je to napovedano, bo težko dirkati. Zato bi jaz klasično dirko izpeljal v soboto, četudi mogoče vodstvo temu ni ravno naklonjeno," je svoje mnenje izrazil Portugalec.

Spored dirkanja za VN Avstralije bi se lahko zaradi slabe vremenske napovedi precej spremenil.
Spored dirkanja za VN Avstralije bi se lahko zaradi slabe vremenske napovedi precej spremenil. FOTO: MotoGP

"Če bi konstantno pihalo s hitrostjo okoli 40 km/h, se to še da prenesti, lahko predvidiš dirkaške linije in prilagodiš slog dirkanja. Toda sunki so zelo nepredvidljivi. Težava je, da se lahko na treningih še nekako rešimo; odpeljemo širšo linijo, zaviramo nekoliko prej. Toda če vstopimo skupaj v prvi krog, lahko postane že izziv, da sploh ostaneš na stezi," je še dejal Oliveira, ki je leta 2019 pri hudem padcu že začutil moč avstralskega vetra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po drugi strani pa Pedro Acosta vztraja, da bi bilo pametno ostati pri prvotnem sporedu in dirke ne premikati z nedelje. Španec trdi, da je pomembno razlikovati med vremensko napovedjo za ta konec tedna in tisto iz leta 2023, ko je dodatno varnostno tveganje poleg vetra predstavljal tudi močan dež.

"Leta 2023 je bilo drugače, tisto nedeljo sem dirkal v razredu moto2 in sestavilo se je veliko stvari, pihalo je s hitrostjo 80 km/h in deževalo je. Videti se ni dalo ničesar, saj je bilo nebo tako temno, da se je zdelo, kot da dirkamo ponoči," se je spominjal slabih razmer, ki so se nad Phillip Island zgrnile pred dvema letoma.

Pedro Acosta
Pedro Acosta FOTO: MotoGP

"Toda če bo sončno in s primerno temperaturo ... Zagotovo je veter pomemben dejavnik, toda nevarno je, če se sestavi več dejavnikov. Takrat bi razumel, da se dirka premakne na soboto, toda če gre zgolj za veter, moramo dirkati v nedeljo," je še prepričan Acosta.

Ali bo vodstvo tekmovanja ukrepalo in spreminjalo dirkaški spored, še ni jasno. Vsekakor pa dirkače jutri najprej v zgodnjih jutranjih urah po našem času čaka še zadnji prosti trening, nato pa sledijo kvalifikacije, ki jih bomo od 1.45 v živo prenašali na Kanalu A in VOYO. 

motogp vn avstralije marco bezzecchi
Naslednji članek

Bezzecchi podrl rekord steze v Avstraliji

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306