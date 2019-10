‘Zaradi vetra so bili dirkači v veliki nevarnosti’

Muhasto vreme na Phillip Islandu je imelo močan vpliv na sobotno dogajanje. Najprej je dež krojil razplet kvalifikacij v razredu moto2. Ko pa so se na stezo za četrti prosti trening vrnili predstavniki elitnega razreda, so se začeli pojavljati vse močnejši sunki vetra. Zaradi tega je bil zadnji prosti trening prekinjen, kvalifikacije pa so bile pozneje odpovedane in bodo po trenutnih načrtih izpeljane v nedeljo.

Nekdanji dirkač Loris Capirossi, ki trenutno v svetu motociklizma deluje kot eden od odgovornih za varnost na dirkah, je odločitev komisije pojasnjeval tako: "Vprašali smo dirkače in skoraj vsi so se strinjali, da so razmere prenevarne za dirkanje. Sunki vetra so bili zelo močni, v takšnih razmerah je nadzor motocikla izjemno otežen. Če bi nadaljevali preizkušnjo, bi bili dirkači v veliki nevarnosti. Ker je vremenska napoved za nedeljo boljša, smo se odločili, da kvalifikacije prestavimo."

Podobno je na novinarski konferenci razmišljal tudi Marc Marquez, ki je dejal: "Odločitev je zagotovo pravilna. Dirkališče za VN Avstralije ima kar nekaj zelo hitrih zavojev, kjer je nevarnost zaradi vetra še toliko večja." Organizatorji naj bi za mnenje o varnosti sicer povprašali vseh 22 dirkačev. Po nekaterih informacijah naj bi jih 19 glasovalo, da dirkanje ni dovolj varno, trije pa so menili, da bi vožnje morali nadaljevati.

V nedeljo bo za razred motoGP sprva na sporedu četrti prosti trening, ki bo izjemoma dolg 20 minut. Nato sledita prva in druga kvalifikacijska skupina, za tem pa še glavna dirka.